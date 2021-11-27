【激罕名錶】高清睇Tiffany面古董勞力士　詳解元祖聯乘身世之謎

▲ 披着Tiffany & Co. 的錶面配搭剛陽味重的Rolex錶殼，原來，源於50年代獨特「聯乘」的一段古。

話說某天路經中環Vintage Concept，跟老闆Thomas哥閒談幾句後，他表示因工作要先行離席，電光火石之際明明行事低調的Thomas，手上散發「超強大能量」，竟然完全不介意被「炫耀閃」閃盲，竟發現他手上是一枚披上「Tiffany & Co.」面的古董勞力士腕錶，這種強烈衝突感的錯摸裝置（以現在來講），令我不期然探問幾句！

▲ 1950年代的Tiffany & Co. Rolex Chronometer ref:1500 （圖：陳國峰）

由2008年開始成為古董勞力士藏家，Thomas表示：「這一枚很少見，是無價寶。」讓攝影師拍完照後，隨即交回他手上！

▲ Rolex Submariner ref:16613 黑面金字 Tiffany & Co. （圖：Vintage Concept）

翻查資料，回帶到1950年代中後期，Tiffany 不只賣自家品牌，還會代理其他高端奢華腕錶如愛彼（Audermas Piguet）、百達翡翠（Patek Philippe）和勞力士（Rolex）等於自家店售賣。50年代末，Tiffany更與Rolex達成協議，可於紐約旗艦店以人手在其錶面印上自家「Tiffany & Co. 」的商標。

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其後，Tiffany的服務中心或零售店本身也提供維修使用Tiffany錶盤零件……（大可解釋Thomas手上的超罕見版），直到90年代，勞力士才宣布不再為「聯乘」品牌作維修服務，以致此系列停止銷售，也令Tiffany跟Tropical和Paul Newman錶盤一樣被納人「古董勞力士」當中。

由於現在在市場的存量買少見少，也因Rolex本身甚少「聯乘」品牌的設計，罕有度愈來愈高，收藏價值更加誇張！如若在上一代手中得到寶物，千萬別以為是假貨，找找專家去幫你分析，隨時是一枚達幾十萬至幾百萬的Vintage Rolex呢！

▲ 正宗Tiffany Blue色的 Rolex Oyster Perpetual 12600。（約$144,000）（圖：farfetch.com）

計我話，現在由LVMH集團執掌的Tiffany & Co.不如跟Rolex再來多一次三方聯乘，相信跟Supreme聯乘一樣，成為鐘錶跟珠寶界的世紀美事！

撰文：黃鑑江