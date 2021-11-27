  • 21°C
香港時間 : 20211127日 (六) 11:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【激罕名錶】高清睇Tiffany面古董勞力士　詳解元祖聯乘身世之謎

10:30 2021/11/27

分享：

披着Tiffany & Co. 的錶面配搭剛陽味重的Rolex錶殼，原來，源於50年代獨特「聯乘」的一段古。

話說某天路經中環Vintage Concept，跟老闆Thomas哥閒談幾句後，他表示因工作要先行離席，電光火石之際明明行事低調的Thomas，手上散發「超強大能量」，竟然完全不介意被「炫耀閃」閃盲，竟發現他手上是一枚披上「Tiffany & Co.」面的古董勞力士腕錶，這種強烈衝突感的錯摸裝置（以現在來講），令我不期然探問幾句！

1950年代的Tiffany & Co. Rolex Chronometer ref:1500 （圖：陳國峰）

由2008年開始成為古董勞力士藏家，Thomas表示：「這一枚很少見，是無價寶。」讓攝影師拍完照後，隨即交回他手上！

Rolex Submariner ref:16613 黑面金字 Tiffany & Co. （圖：Vintage Concept）

翻查資料，回帶到1950年代中後期，Tiffany 不只賣自家品牌，還會代理其他高端奢華腕錶如愛彼（Audermas Piguet）、百達翡翠（Patek Philippe）和勞力士（Rolex）等於自家店售賣。50年代末，Tiffany更與Rolex達成協議，可於紐約旗艦店以人手在其錶面印上自家「Tiffany & Co. 」的商標。

    點擊圖片放大

 

其後，Tiffany的服務中心或零售店本身也提供維修使用Tiffany錶盤零件……（大可解釋Thomas手上的超罕見版），直到90年代，勞力士才宣布不再為「聯乘」品牌作維修服務，以致此系列停止銷售，也令Tiffany跟Tropical和Paul Newman錶盤一樣被納人「古董勞力士」當中。

由於現在在市場的存量買少見少，也因Rolex本身甚少「聯乘」品牌的設計，罕有度愈來愈高，收藏價值更加誇張！如若在上一代手中得到寶物，千萬別以為是假貨，找找專家去幫你分析，隨時是一枚達幾十萬至幾百萬的Vintage Rolex呢！

正宗Tiffany Blue色的 Rolex Oyster Perpetual 12600。（約$144,000）（圖：farfetch.com）

計我話，現在由LVMH集團執掌的Tiffany & Co.不如跟Rolex再來多一次三方聯乘，相信跟Supreme聯乘一樣，成為鐘錶跟珠寶界的世紀美事！

撰文：黃鑑江

鐘錶 勞力士 Tiffany & Co.（美：TIF） 中環 銷售 零售 鐘錶

下一篇文章

【機迷熱話】機迷苦等一年　新版「Game Boy」下月起正式出貨（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人幣定存】人幣7天定存12.5厘年息延至年底 中小行月結前續打搶存戰
【人幣定存】人幣7天定存12.5厘年息延至年底 中小行月結前續打搶存戰
【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元
【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元
【網民熱話】買阿里巴巴搞到要賣樓補倉？　阿里巴巴今年累跌4成股東個個損手
【網民熱話】買阿里巴巴搞到要賣樓補倉？　阿里巴巴今年累跌4成股東個個損手
【阿里巴巴9988】富途散戶入場買阿里　與大戶「對賭」後市看法
【阿里巴巴9988】富途散戶入場買阿里　與大戶「對賭」後市看法
【港元定存】港元短存最高5.8厘 7天速賺5500元
【港元定存】港元短存最高5.8厘 7天速賺5500元
【博彩中介人】周焯華涉內地實施開設賭場犯罪　溫州調查逾年後批准逮捕、促周焯華投案自首（第二版）
【博彩中介人】周焯華涉內地實施開設賭場犯罪　溫州調查逾年後批准逮捕、促周焯華投案自首（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款