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【職場調查】疫下員工更易工作倦怠　惟9成主管表示不擔心

商業 16:42 2021/11/26

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疫情爆發至今已有約兩年時間，有調查顯示，員工於這段時間更易工作倦怠。（法新社圖片）

疫情爆發至今已有約兩年時間，有調查顯示，員工於這段時間更易工作倦怠。不過，只有11%的受訪主管表示擔心這個問題。專家對此表示，企業忽略員工身心問題，日後只會更難招聘員工。

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售賣視像會議設備的Owl Labs，與分析公司Global Workplace Analytics合作，於近月調查了美國2050名、年齡介乎21至65歲之間的全職員工。55%的人表示，遙距工作的上班時間比在辦公室工作的時間更長。42%的員工對僱主在職要求的不確定性感到壓力，這增加了他們的倦怠風險。

另外，於疫情下在家工作的受訪者中，63%需要同時照顧兒童或家屬，這些僱員面對了額外的心理健康挑戰。25%受訪者為了減輕壓力，在疫情間換了工作；當中女性換工作的比率又比男性高47%。不過，對於這些情況，有89%的受訪主管表示，並不擔心其員工工作倦怠的問題。

忽視職業倦怠對企業聲譽影響

專研職場環境的作家Janice Litvin表示，「不合理的工作量和截止日期會導致員工身心倦怠。世界衛生組織應該把職場倦怠定為慢性壓力，而這種情況並不是讓員工休息一天半日就能解決。她建議，企業用數周時間來重新分配工作崗位和進度，主動詢問員工意見並幫助他們準備好重返回辦公室。Litvin指出，「不少公司忽視職業倦怠對企業的聲譽影響，招聘工作將受到阻礙」。

Owl Labs行政總裁Frank Weishaupt表示，僱員在家工作更易疲於奔命，「員工在經歷了近兩年的疫情後，正以創紀錄的速度精疲力竭」。這些都會成為工作場所的潛在危機，對企業整體的營運和競爭能力產生不利影響。

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責任編輯：李智美

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