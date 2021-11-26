【人幣定存】人民幣1個月定存最高5厘 大跌市急覓避風港

▲ 工銀亞洲今天勁加1個月人民幣定存息0.7厘，最新報2.4厘。

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期指結算前夕，壞消息湧現，南非變種病毒驚現，Du的傳播殺傷力勁過Delta，震散全球股滙債。再者，全球聚焦有望獲連任的聯儲局主席鮑威爾，於12月16日議息後，會否釋出加快退市訊號。正因後市多變，業界指短期人民幣定期存款受捧，尤其是1個月期，若存戶開立此短存，當存款到期後又臨近年尾，銀根偏緊動輒扯高拆息，屆時定期存款料再爆加息戰，存息或更高，專家亦料短存最具上升空間。

事實上，本周兩間大小行鬥加1個月年息，包括工銀亞洲今天（11月26日）大加1個月年息0.7厘，新息率報2.4厘，打入高息榜五甲之列。大眾銀行於本周亦調升0.2厘，至重上兩厘大關。

比拼1個月年息，現市況呈雙冠王，招商永隆及富邦齊為5厘。論及門檻，中資行只須1萬元（人民幣，下同），富邦要求等值10萬港元。可是，以賺息最多來較量，台資行卻取勝，因招商永隆以5萬元為上限，全期僅賺約208元利息；反觀富邦以3,000萬港元為限額，大戶可賺盡逾12萬港元，但未扣除由港元兌換為人民幣的買賣差價。

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離岸人民幣1個月拆息今午報2.89厘，但市面的冠絕全城息率有5厘，中銀香港 （02388） 及滙豐（HSBC）皆享3.5厘，凸顯大小行不惜在牌面上鬥蝕吸存。

總結全周，招商永隆把6個月年息兩連減，華僑永亨則加減不一。

此外，經新一輪吸存戰，目前人民幣定期存款高息選擇多，跑贏不少投資工具，如1年期富邦及南商最高有2.8厘，南商更特設月月派息添賣點。畢竟差餉物價管理署剛公布，本港樓價連跌兩個月，且10月份跌幅加劇，下跌0.9%；租金也結束7連升陷倒跌。況且，一年人民幣定存亦撼贏iBond （04246） 兩厘保底息。

至於市面短中長息方面，冠全城是富邦於上周五（19日）大加7天年息5.08厘、至13.88厘，跟南商看齊膺高息王。另一方面，人民幣滙價仍穩守6.4，今午暫報6.39，不太受美元偏強影響，人民幣定期存款堪稱罕現滙息雙賺，在股災陰霾下無疑是避險首選。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源