【港元定存】港元短存最高5.8厘 7天速賺5500元

▲ 集友把7天港元定存享5.8厘優惠順延至年底，存500萬賺息逾5500元，頓變大跌市避險天堂。

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正當美國喜迎感恩節之際，港股卻慘遇黑色星期五，受亞洲區內大跌市所累，恒指今天（11月26日）急瀉逾600點。而11月已屆尾聲，本周港元定期存款的搶存戰暫歇，凸顯市場在亂市下觀望氣氛甚濃，全周僅得3間大小行酌量加息，包括星展全面微升短中長息0.05厘，大新 （02356） 及集友則略加短存息，扭轉上周多達8間大小行鬥加的局面。

專家預期，下周踏入跨月度，料同業暫仍靜觀中外變數，緊盯小通關是否於12月10日實施等。至於全周最吸睛的是集友玩突擊，延長7天破頂息，此短存享5.8厘原本屬快閃優惠，但現已將截止期順延至今年底。這家中資行的存款上限為500萬元，追息族可速賺約5,561元利息，惟未扣除須先把人民幣兌換為港元的買賣差價。

專家指，眼下正陷易跌難升的市況，閒資急覓避風港，尤其是股票錢寧可提早歲晚收爐，難再奢望「聖誕鐘炒滙豐（HSBC）」的神話再現，高息定存頓變熱錢的停泊勝地。

人幣7天定存12.5厘 延至年底【下一頁】

綜觀全周高息榜，只得半年期稍變，因集友把0.95厘息下架，令富邦的0.8厘重奪首位。然而，集友另加6個月年息0.02厘，新息率報0.77厘而穩守亞軍。此外，星展雖上調3個月年息至0.2厘，大新也加至0.85厘，但相比富邦同期的6.88厘，兩行似為拉近與超高息的距離。

如此一來，富邦再雄霸短中長息的榜首，惟須注意，富邦的6.88厘縱奪冠，但未必賺息最多，畢竟須附帶條件，如全新客戶以全新資金、以指定流動或網上理財手機開戶等，且最低存款額必須為1萬元，全期僅賺息約171元。反觀，大戶在招商永隆開立3個月有1厘，門檻也是1萬元，但上限25萬元，最多可穩袋625元利息。同樣，工銀亞洲提供同存期有3厘，最盡可斥5萬元，存戶坐享375元利息。

此外，11月正倒數，過往勇於搶存的虛擬銀行，如今鬥停戰，適值個別業界頻換帥，如小米 （01810） 牽頭參股的虛銀天星（AirStar Bank），以及騰訊 （00700） 和港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）等，難怪再未晉身高息榜三甲之列。

展望後市，全城聚焦12月中聯儲局議息會否加快收水，冀對應失控的通脹。再者，IPO在年結前湧現，如巨無霸中國中免，市傳這家新股擬籌390億元，繼快手 （01024） 以來為今年第二大新股；微博又傳擬集78億元，連同商湯科技等逾10多隻IPO擇機趕尾班車上市。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，料美國最快明年中加息，年內或加3次。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源