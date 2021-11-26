俄羅斯西伯利亞礦井爆炸 最少52死包括6搜救人員

俄羅斯西伯利亞礦井周四（25日）發生爆炸，造成俄羅斯10年來最嚴重礦難，最少52人死亡。據悉，遇難者多為被困礦井的人，亦包括6名救援人員，在拯救過程中不幸窒息身亡。當地傳媒引述官員指，相信礦井內已無生還者，初步認為煤礦內發生甲烷爆炸，釀成是次悲劇。

不獲邀出席民主峰會 俄羅斯怒斥：美國想私有化民主 【下一頁】

位於莫斯科以東約3,500公里、西伯利亞西南部克麥羅沃地區（Kemerovo ）的Listvyazhnaya煤礦周四早上發生爆炸，當時有285人在礦井工作，大部分工人及時逃生，但有少數工人被困。救援人員在礦井發現14具屍體，當時仍有38名工人失蹤，但預計已全數遇難。由於礦井內充斥有毒氣體，搜救工作一度暫停，其中有6名救援人員在搜索失蹤者期間失去聯絡。

當地傳媒引述消息人士指，爆炸導致最少52人死亡，包括6名搜救人員，死於一氧化碳中毒，估計礦井內已無生還者。此外，當局指有63人受傷，當中50人仍留醫。

副總檢察長德梅申（Dmitry Demeshin）指，意外很可能是由甲烷爆炸引起， 俄羅斯調查委員會已爆炸展開刑事調查，礦長及另外兩名負責人涉嫌安全失誤被捕。

普京稱親試噴鼻式疫苗 擬明年全球開售 【下一頁】

事實上，該礦場過去亦曾發生過意外，2004年的甲烷爆炸導致13名礦工死亡。這次事故屬俄羅斯逾10年以來最嚴重礦難，當時同一地區的Raspadskaya礦場發生兩次甲烷爆炸及一場火災，造成91人死亡。

俄羅斯總統普京（ Vladimir Putin）死者家屬致哀，並命令政府向受傷者提供一切必要的援助。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明