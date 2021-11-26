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【年度詞彙】英國《柯林斯字典》公布本年度十大詞彙 「NFT」年度使用量達110倍成榜首

環球政經 18:15 2021/11/26

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英國《柯林斯字典》（Collins）就對外公布本年度十大詞彙，當中NFT以今年內使用量增至110倍，躋身榜首，成為本年度最具代表性詞彙。

Collins表示，「NFT」詞彙今年內的使用量較去年增長達至110倍，並成為本年度最有代表性的詞彙；Collins Learning董事總經理Alex Beecroft表示，NFT幾乎無處不在，更涉獵金融、藝術及社交媒體等領域。

另外，今年亦有不少與科技相關的詞彙入選，當中包括代表加密貨幣（cryptocurrency）縮寫的「crypto」，以及Facebook改名為Meta後衍生出來的「Metaverse」（元宇宙），另外亦有與新冠肺炎相關的「hybrid working」（混合工作）。

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責任編輯：潘曉豐

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