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【大行點睇】瑞銀指藥明巨諾被低估　重申「買入」評級

股樓投資 19:49 2021/11/26

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瑞銀發表研究報告，指在渠道調查後，相信中國的CAR-T癌症免疫療法發展仍處於早期階段，目前主要的治療都集中在有較高負擔能力的一至二線城市。

該行引述有醫生指出，在報銷之外，病人在接受CAR-T三線治療前，平均使費已達20萬元人民幣，倘藥明巨諾(02126) CAR-T銷售均價降至介乎15萬至20萬元人民幣，銷售才有望明顯上升。該行調整峰值銷售預測，目標價由34.6元降至22元，並指現估值被低估，重申「買入」評級。

 

【大行點睇】一文看盡阿里京東績後 大行最新評級和目標價

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【同場加映】孫子市法：大市反彈成交縮 板塊蠢動有路捉

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

藥明巨諾－B（02126） 港股

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有經驗都要輸　三年前買北角納米樓　現要損手離場

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