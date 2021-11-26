【異動股】移卡續升一成　兩日累升23%　下月起獲納入MSCI中國小型指數

將於下月1日(下周三)起正式獲納入MSCI中國小型指數的移卡(09923)逆市4連漲，收市升一成，兩日累升23%，成交亦創年內新高。

MSCI中國小型指數新納入42隻股份，所有變動將於11月30日收市後生效，當中包括德琪醫藥(06996)、祖龍娛樂(9990)、京東方精電(00710) 、中國奧園(03883) 、中國東方教育(00667)等。

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