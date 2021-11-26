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【恒大3333】恒大足球場傳遭廣州市政府接管　原擬投資120億、號稱「世界最大」

16:49 2021/11/26

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【恒大3333】恒大足球場傳遭廣州市政府接管　原擬投資120億、號稱「世界最大」

恒大集團 （03333） 雖未陷債務違約，但出售資產套現進展緩慢。據路透社報道指，恒大集團擬興建的廣州恒大足球場已被廣州市政府接手，雖當局有意再轉售足球場予第三方，但欠缺買家下，或由廣州國企購入。報道續指，恒大有意出售整隊「廣州恒大足球隊」。

恒大周五股價再轉弱，全日股價大跌1成，收報2.5元，成交4.97億元。

有恒大股東據報折讓兩成沽售3億股，套現近7億元【下一頁】

報道引述知情人士指，恒大集團原本計劃耗資120億元人民幣，以建設世界上容量最大的足球場，這個足球場在去年4月開始開工建設，原定將於2022年年底竣工，惟數月前已經因缺乏資金而停工，並將控制權交予政府。

知情人士續指，地區政府也考慮轉售該足球場，但似乎沒有其他買家願接手，現考慮由具地方政府背景的廣州城建集團接手。

廣州城建集團是廣州市人民政府所有，由廣州市國資委履行出資人職責，主要負責廣州城市基建業務的投融資、營運和管理。

*逢港股交易日上午9時《ET開市直擊》為你分析市況，做好開市準備【按此即睇】教育股集體炒上成奇萉　準備通關再戰濠賭股？ 

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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記者：梁安琪

港股 中國恒大（03333） 恒大 收購 國資委 廣州 足球 廣州市

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