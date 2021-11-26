【CCL】CCL最新報186.90點　按周跌0.76%　八大樓價指數齊跌　中原︰高位爭持未結束

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報186.90點，按周跌0.76%。此外，本周CCL八大指數亦齊錄跌幅。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，八大指樓齊跌，是2020年8月（65周）以來首見，反映美國聯儲局宣佈縮減買債當周市況。以近7周計，CCL於186點至188點之間窄幅徘徊，期間累跌1.07%。

分區指數分面，港島CCL_Mass報191.81點，按周跌2.00%，指數上周急升，今周回軟。九龍CCL_Mass報181.89點，按周跌0.16%。新界西CCL_Mass報176.02點，按周跌1.16%，連跌2周共1.24%。新界東CCL_Mass報198.00點，創23周新低，按周跌0.64%，連跌2周共1.61%。

黃良昇指，上周CCL四大整體指數齊升，今周齊回軟，樓價高位爭持仍未結束，並非轉勢掉頭向下。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報188.50點，按周跌0.97%。CCL（中小型單位）報186.59點，按周跌0.90%。CCL（大型單位）報188.50點，按周跌0.06%，結束3周連升。

以近7周計，CCL Mass於188點至190點之間窄幅徘徊，期間累跌1.90%。CCL（中小型單位）於186點至188點之間窄幅徘徊，期間累跌1.58%。CCL（大型單位）波幅相對較大，近7周於183點至188點之間反覆，累升1.62%。黃良昇表示，二手成交轉趨活躍，預計短期樓價繼續高位反覆爭持。

延伸閱讀︰皓日示範單位直擊 拆門拆牆大變身 兩房變一房【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映︰【孫子市法】大市反彈成交縮 板塊蠢動有路捉

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機