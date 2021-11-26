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【CCL】CCL最新報186.90點　按周跌0.76%　八大樓價指數齊跌　中原︰高位爭持未結束

股樓投資 16:07 2021/11/26

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反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報186.90點，按周跌0.76%。此外，本周CCL八大指數亦齊錄跌幅。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，八大指樓齊跌，是2020年8月（65周）以來首見，反映美國聯儲局宣佈縮減買債當周市況。以近7周計，CCL於186點至188點之間窄幅徘徊，期間累跌1.07%。

分區指數分面，港島CCL_Mass報191.81點，按周跌2.00%，指數上周急升，今周回軟。九龍CCL_Mass報181.89點，按周跌0.16%。新界西CCL_Mass報176.02點，按周跌1.16%，連跌2周共1.24%。新界東CCL_Mass報198.00點，創23周新低，按周跌0.64%，連跌2周共1.61%。

黃良昇指，上周CCL四大整體指數齊升，今周齊回軟，樓價高位爭持仍未結束，並非轉勢掉頭向下。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報188.50點，按周跌0.97%。CCL（中小型單位）報186.59點，按周跌0.90%。CCL（大型單位）報188.50點，按周跌0.06%，結束3周連升。

以近7周計，CCL Mass於188點至190點之間窄幅徘徊，期間累跌1.90%。CCL（中小型單位）於186點至188點之間窄幅徘徊，期間累跌1.58%。CCL（大型單位）波幅相對較大，近7周於183點至188點之間反覆，累升1.62%。黃良昇表示，二手成交轉趨活躍，預計短期樓價繼續高位反覆爭持。

延伸閱讀︰皓日示範單位直擊　拆門拆牆大變身　兩房變一房【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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