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【一級歷史建築】主教山配水庫12月15日起免費開放公眾參觀 設約90分鐘導賞團

理財智慧 17:25 2021/11/26

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早前古物諮詢委員會將主教山配水庫評為一級歷史建築，水務署近日表示，位於深水埗主教山配水庫已完成配水庫的臨時加固和整理工作，並宣布由12月15日起，免費開放給予公眾參觀，設有約90分鐘導賞團，為期6個月。

是次安排將暫定於12月15日起至2022年6月14日期間，舉辦配水庫導賞團，市民可於12月1日早上9時起，於「前深水埗配水庫」網站專頁預約。當局預計每日安排3團，12人成團，並由2名職員帶領，除公眾假期外，逢星期一至日都會安排導賞團。

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水務署估計每日可開放予1,000名市民參與，上午主要為市民參觀，下午部分時段則會預留予團體參觀，參加者毋須接種新冠疫苗，但必須使用安心出行。水務署更為配水庫推出「360度虛擬導覽」，讓市民於網上觀賞配水庫的內部情況。

整個導賞團約90分鐘，包括參觀配水庫的內、外設計和建築結構，介紹九龍食水供應系統發展歷史等，屆時市民可在水庫中隨處遊走，近距離觀賞有過百年歷史的仿羅馬紅磚拱券、花崗石柱、混凝土天花，甚至觸摸石柱。水務署亦有增設樓梯、架高地台通道及內部照明設備，讓市民從不同角度安全地觀賞建築物。

 

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責任編輯：潘曉豐

九龍 經濟 古物諮詢委員會 香港 深水埗 水務署

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