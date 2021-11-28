【元宇宙】小鬼黃鴻升冥誕　唱片公司推免費線上虛擬平台

▲ 「黃鴻升線上虛擬展 Alien's Journey - 把不可能變可能」展覽將於今下午2點正式對外開放。

台灣歌手黃鴻升（小鬼）去年9月猝逝，今（28日）就是他的38歲冥誕。其生前所屬的公司滾石唱片與其經紀人聯手，籌辦一場別具紀念意義的互動式線上虛擬展覽「黃鴻升線上虛擬展 Alien's Journey - 把不可能變可能」，讓參展者透過VR技術重溫與黃鴻升的回憶。

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經過半年策劃與美術製作執行，滾石唱片宣布將於今下午2點正式對外開放「黃鴻升線上虛擬展 Alien's Journey - 把不可能變可能」展覽。線上虛擬展主要集結黃鴻升在音樂、戲劇、主持領域累積的作品紀錄，及來自親友提供的想念話語和照片。

展區分為「故事體驗」和「多人展區」兩大體驗區域，參與者可透過VR技術與黃鴻升的3D虛擬化身見面。其中一個互動環節，體驗者能「親手」把金鐘獎座遞給黃鴻升，為他在虛擬世界實現獲獎的心願。同時，體驗者也能撥打虛擬對講機，並收到黃鴻升「親聲」回應，進行超越時空限制的交談；也可錄下想傳遞給黃鴻升的語音訊息，將思念送上星空。

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雖然民眾毋需繳付任何入場費用，但卻須負擔基本運費，即可租借VR設備，進行3D互動式展覽體驗。參與者也可選擇使用自有的設備，例如手機、平板等，參與2D展覽。

責任編輯：曾曉汶