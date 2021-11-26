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全球最具吸引力城市指數 香港首次跌出頭10

環球社會熱點 15:59 2021/11/26

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新冠肺炎疫情下各地實施出入境限制及封鎖措施，導致全球多個城市的競爭力下降。日本智庫發表2021年全球最具吸引力城市指數報告，亞洲地區一共有4個城市打入頭10位，而本港卻首次跌出頭10位。

【B.1.1.529】英國列6非洲國家入紅色名單 當地航班禁飛抵 【下一頁】

日本的森紀念財團城市策略研究所，本周發表2021年全球城市實力指數（Global Power City Index， GPCI）報告。報告根據經濟、研發、文化交流、居住、環境和交通這6個範疇共70個指標，為全球48個主要城市進行評分及排名，總分為2,600分。

全球最具吸引力城市頭10位（排名由低至高）

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報告指新冠疫情在旅行限制、商業活動、工作模式及城市環境方面，削弱了全球城市的競爭力，約有19個指標受到影響。

研究所指疫情帶來最顯著的負面影響為旅行限制，使各個城市在外國遊客人數及航空旅客人數這兩個指標的評分大幅下降。

據悉，疫情為新加坡、柏林、香港、倫敦、紐約、首爾和巴黎的總分帶來最大負面影響，而為東京、馬德里、上海及阿姆斯特丹的總分帶來最大正面影響。

香港在研究所過去7年的報告都位列頭10，去年排第9位，今年卻下滑至第13位。報告指新加坡、香港及倫敦的國際旅客比例通常都高於本地旅客比例，而上述3個城市在旅行限制方面受到最大影響。

歐州多國確診創新高 或擴大第3針對象 【下一頁】

森紀念財團城市策略研究所研究員Peter Dustan表示，即使各個地區的新冠疫苗接種率上升，出國仍然相當困難。就算不少城市已逐步放寬社交距離限制，有城市卻開始要求人們提供疫苗接種證明，才可參加大型活動、進入餐廳或乘坐公共交通工具。

他認為調查反映各城市吸引力的特徵或出現變化，但在吸引新業務及人才方面的重要性會維持不變。

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責任編輯：鄭錦玲

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