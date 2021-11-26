【打卡好去處】灣仔海濱渡輪碼頭畔主題區今進一步開放 香港懷舊色彩為主題

位於灣仔渡輪碼頭旁的「渡輪碼頭畔主題區」今日（26日）進一步開放，市民可沿海濱遊走於「渡輪碼頭畔主題區」和「水上活動及康樂主題區」之間。這是自去年10月以來，第12個開放的海濱場地。發展局發言人表示，最新開放的空間佔地約4,600平方米，將原有主題區的空間進一步擴大近1倍。

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有別於早前開放的西環和其他灣仔海濱主題區色彩斑斕的卡通風格，「渡輪碼頭畔主題區」以簡約的清水混凝土和木系構築物為主調，利用強而有力的線條、方正的布局和沉實的用色，創造出型格空間，貫徹「段段有特色」的海濱發展方向。配合相框和霓虹燈裝飾概念，新開放的海濱空間特意加入香港懷舊色彩。場地以富香港特色的傳統鐵閘作裝飾，鐵閘上掛着色彩鮮明的信箱，呈現出昔日香港的面貌，也為遊人提供「打卡位」。

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另外，毗鄰「渡輪碼頭畔主題區」的「HarbourChill海濱休閒站」亦於今日進一步開放。新增部分佔地約250平方米，以「海濱共享空間」的「願景帶動」形式管理。場地鋪有人造草皮並放置「HarbourChill」發光字型裝置，加上弧形的戶外階梯平台及特色桌椅，為市民提供更多休息及用餐空間。

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責任編輯：羅浩濂