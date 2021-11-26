【ET講股通】梁耀康：剖析港股死因（附time code）

恒生指數今早低開後走勢反覆向下，中午報24213點，跌526點，科技股、金融股齊跌，美團 （03690） 績前跌近4%；騰訊 （00700） 跌3%；阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 跌近3%。港股後市如何？獨立股評人梁耀康為你分析，立即收看／收聽：

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00：00 - 港股今日市況速覽

01：17 - 港股死因一：新變種病毒「Nu」再現 外圍大市憂慮

04：03 - 港股死因二：監管憂慮再堀起 拖累科技股表現

06：04 - 港股死因三：新變種病毒侵港 通關股受壓

06：56 - 市場憂慮美國聯儲局提早「收水」

08：11 - 可留意新能源股 談華潤電力 （00836） 、龍源電力 （00916）

09：08 - 可留意汽車零件股 談敏實 （00425） 、耐世特 （01316）

10：15 - 國泰航空 （00293） 可視乎疫情走勢趁低吸納

11：49 - 個股推介：信利國際 （00732）

14：20 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 及創科實業 （00669） 邊隻較值搏？

20：40 - 觀眾問股：周大福 （01929） 15.5元有貨上望多少？

24：39 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 62元買入應沽定留？

27：

27：10 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 24元買入現在應沽嗎？應否換畫恒大汽車 （00708） ？

30：15- 觀眾問股：比亞迪 （01211） 業績點睇？

31：57- 觀眾問股：雷蛇 （01337） 大跌原因？

34：20 - 港股收市市況速報

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