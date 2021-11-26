【智能家居】英國禁止智能家居設備商使用預設密碼　違例將處以巨額罰款

▲ 英國政府宣布推出一項新法案，禁止智能家居廠商為裝置提供預設密碼，否則會面臨巨額罰款。

近年智能家居裝置愈來愈普及。為保障用戶網絡安全，最近英國政府宣布推出一項新法案，禁止智能家居廠商為裝置提供預設密碼，否則可能面臨巨額罰款。

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英國政府指出，在2020年上半年曾有15億次試圖入侵物聯網 （IoT）設備的攻擊，並提出一項產品安全及電訊基建（PSTI）法案，目的是提高智能家居設備安全性。據悉，該法案適用於智能家居製造商，以及將科技產品進口到英國的公司。

該法規要求廠商需遵守3項規則，包括不可為新產品提供如「password」、「admin」等簡單密碼，並為每件產品提供一組獨特的預設密碼。另外，製造商及零售商要向消費者提供安全更新資訊，例如定期提供網絡安全更新等。其三，廠商需向消費者提供聯絡資料，讓網絡安全人員在發現安全漏洞時，可即時作通知及處理。

報道也指出，若製造商、零售商或進口商違反法例，將面臨最高1,000萬英鎊（約1.037億港元）罰款，或被罰收公司4%淨收益。

責任編輯：李寶如