  • 24°C
香港時間 : 20211126日 (五) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能家居】英國禁止智能家居設備商使用預設密碼　違例將處以巨額罰款

科技 16:20 2021/11/26

分享：

英國政府宣布推出一項新法案，禁止智能家居廠商為裝置提供預設密碼，否則會面臨巨額罰款。

近年智能家居裝置愈來愈普及。為保障用戶網絡安全，最近英國政府宣布推出一項新法案，禁止智能家居廠商為裝置提供預設密碼，否則可能面臨巨額罰款。

<<【智能手機】內地品牌realme全球手機銷量突破1億　未來續推旗艦機款＋智能家居產品

<<【華為動向】華為開發者大會揭幕　HarmonyOS升級設備逾1.5億

英國政府指出，在2020年上半年曾有15億次試圖入侵物聯網 （IoT）設備的攻擊，並提出一項產品安全及電訊基建（PSTI）法案，目的是提高智能家居設備安全性。據悉，該法案適用於智能家居製造商，以及將科技產品進口到英國的公司。

該法規要求廠商需遵守3項規則，包括不可為新產品提供如「password」、「admin」等簡單密碼，並為每件產品提供一組獨特的預設密碼。另外，製造商及零售商要向消費者提供安全更新資訊，例如定期提供網絡安全更新等。其三，廠商需向消費者提供聯絡資料，讓網絡安全人員在發現安全漏洞時，可即時作通知及處理。

報道也指出，若製造商、零售商或進口商違反法例，將面臨最高1,000萬英鎊（約1.037億港元）罰款，或被罰收公司4%淨收益。

責任編輯：李寶如

相關文章

【Google】智能手錶Wear OS 2系統出錯　用戶無法使用部分語音助理功能
2021/10/19
【Google】智能手錶Wear OS 2系統出錯　用戶無法使用部分語音助理功能
【市場壟斷】美國兩黨提新法　阻Google Play及App Store權力過大
2021/08/12
【市場壟斷】美國兩黨提新法　阻Google Play及App Store權力過大
【智能手機】內地品牌realme全球手機銷量突破1億　未來續推旗艦機款＋智能家居產品
2021/08/11
【智能手機】內地品牌realme全球手機銷量突破1億　未來續推旗艦機款＋智能家居產品
【智能家居】三星智能家居平台增新功能　SmartThings App追蹤家電用電量
2021/07/17
【智能家居】三星智能家居平台增新功能　SmartThings App追蹤家電用電量

你可能感興趣

【Google】智能手錶Wear OS 2系統出錯　用戶無法使用部分語音助理功能
16:42 2021/10/19
【Google】智能手錶Wear OS 2系統出錯　用戶無法使用部分語音助理功能
【市場壟斷】美國兩黨提新法　阻Google Play及App Store權力過大
11:25 2021/08/12
【市場壟斷】美國兩黨提新法　阻Google Play及App Store權力過大
【智能手機】內地品牌realme全球手機銷量突破1億　未來續推旗艦機款＋智能家居產品
15:18 2021/08/11
【智能手機】內地品牌realme全球手機銷量突破1億　未來續推旗艦機款＋智能家居產品
物聯網 科技產品 產品 智能家居 港元 電訊 零售 英國 英鎊

下一篇文章

【人工智能】NVIDIA AI技術再進化　支援文字描述轉換圖像
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【平板電腦】HMD Global推首款平板電腦Nokia T20　售1,898元起明日正式上市
【平板電腦】HMD Global推首款平板電腦Nokia T20　售1,898元起明日正式上市
【摺機取代】三星會放棄S Pen？　傳Galaxy Note 20系列將成末代機
【摺機取代】三星會放棄S Pen？　傳Galaxy Note 20系列將成末代機
【電動車充電】福特推自家電動車充電樁　被網民嘲諷外型與Tesla Supercharger極相似？
【電動車充電】福特推自家電動車充電樁　被網民嘲諷外型與Tesla Supercharger極相似？
【芯片漏洞】聯發科芯片被爆存有安全漏洞　黑客可竊聽Android用戶對話
【芯片漏洞】聯發科芯片被爆存有安全漏洞　黑客可竊聽Android用戶對話
【蘋果動向】土耳其經濟動盪　蘋果急停當地產品銷售
【蘋果動向】土耳其經濟動盪　蘋果急停當地產品銷售
【WhatsApp新功能】方便用家！　網頁版WhatsApp可自製Sticker
【WhatsApp新功能】方便用家！　網頁版WhatsApp可自製Sticker
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款