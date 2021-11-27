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【PS5】對抗黃牛！　日本商家奇招盡出抗PS5高價轉售

18:00 2021/11/27

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據外媒《VGC》報道，其中一間零售商野島電器（Nojima）由上月起，會在已售出的PS5包裝盒上蓋及內側寫上買家的姓氏，並收回控制器的包裝袋。

Sony PS5推出一年仍「一機難求」！不少商家以抽籤、限量等方式供消費者購買，但供應仍追不上需求，更引起「黃牛黨」抬高價格，從中謀取暴利。至於日本各大零售商也奇招盡出，對抗「黃牛黨」以高價轉售產品。

【PS5】第三方公司將無法銷售？ Sony申請PS5外殼專利 

據外媒《VGC》報道，其中一間零售商野島電器（Nojima）由上月起，會在已售出的PS5包裝盒上蓋及內側寫上買家的姓氏，並收回控制器的包裝袋。公司希望以該方法，讓消費者留意是否購買到被轉售的PS5。

至於另一零售商GEO也採用類似措施應對轉售行為，公司以APP抽籤方式出售PS5，規定中籤者購入產品後一年內不能轉售。此外，中籤者亦需同意公司開封產品，並在控制器的包裝袋上畫上「X」標記。

【任天堂爭議】Switch Joy-Con控制器飄移問題 美國任天堂總裁證正作改進 

零售商為杜絕「黃牛黨」奇招盡出，能否帶來成效仍有待觀察。不過PS5短缺情況恐怕無法在短時間內解決，Sony早前將PS5產量預測下調100萬至1500萬部，反映芯片短缺仍影響PS5產量。

【遊戲熱話】暴雪伺服器遭DDoS攻擊影響玩家登錄 官方：現已恢復正常

記者：廖淑瑩

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