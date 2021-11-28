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【餃子販賣機】日本自動販賣機賣餃子　計劃數年內於關東多增100部

12:00 2021/11/28

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由於銷售成績超乎預期，商和9月起在千葉縣以及埼玉縣增設了5部自動販賣機。如果銷售額增長順利，今後數年內將在關東地區設置100台餃子販賣機。（法新社圖片）

銷售商用餃子的日本企業「商和」，於6月在其千葉縣總部前設置了餃子自動販賣機，結果反應熱烈。由於銷售成績超乎預期，商和9月起在千葉縣以及埼玉縣增設了5部自動販賣機。如果銷售額增長順利，今後數年內將在關東地區設置100台餃子販賣機。

【治癒經濟】日本茶道體驗受歡迎　慢活文化不再小眾？（有片）
 
據《日經新聞》報道，商和的自動販賣機有主打的「肉餡餃子」、以及額外加入紫蘇的「紫蘇餃子」，該企還開發出了以千葉縣知名美食「勝浦擔擔麵」為概念來源的「勝浦擔擔餃子」。

餃子自動販賣機除了設在公司總部前，地點分散在國道沿線，及住宅區的大樓附近，商和今後還考慮在髮型屋及澡堂等附近位置設置餃子售賣機。

疫情促開發新商機

其實，當初商和之所以開始設立餃子售賣機，是因為合作的餐飲店於疫情下縮時營業，導致銷售額比原來下滑了約3成。

商和代表認為，「雖然對餐飲店的需求減少，但大眾的飲食需求沒有改變，只是在家吃飯的情況增加」，因此開始涉足面向個人的銷售範疇。雖然商和嘗試增加超市等銷售形式，但先例較少，通過沒有競爭對手的自動販賣機銷售產品，開拓需求的空間會更大。

據商和介紹，假設每台餃子販賣機的銷量只有日均20份，年銷售額已可達約720萬日圓（約49萬港元）；100台就可超過7億日圓（約4756萬港元），遠高於其當前3億日圓（約2038萬港元）的收益。

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責任編輯：李智美

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