【潛力股精選】本周4隻潛力股一次過睇晒 股市 20:12 2021/11/26 分享： 潛力股精選一周回顧 ，點擊收看／收聽推介原因及買賣策略，為港股股票投資做好準備。更多財經節目，歡迎登入HKET「財經台」。（開聲聽↓） 按此→【潛力股精選】孫運喜：粵海投資（00270） 按此→【潛力股精選】孫運喜：綠城管理（09979） 按此→【潛力股精選】梁耀康：長城汽車（02333） 按此→【潛力股精選】梁耀康：信利國際 （00732） 欄名 : 潛力股精選 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：信利國際 （00732） 今日 【潛力股精選】梁耀康：信利國際 （00732） 【潛力股精選】孫運喜：粵海投資（00270） 2021/11/24 【潛力股精選】孫運喜：粵海投資（00270） 【潛力股精選】孫運喜：綠城管理（09979） 2021/11/23 【潛力股精選】孫運喜：綠城管理（09979） 【潛力股精選】梁耀康：長城汽車（02333） 2021/11/22 【潛力股精選】梁耀康：長城汽車（02333） 【潛力股精選】梁耀康：歐舒丹LOCCITANE（00973） 2021/11/16 【潛力股精選】梁耀康：歐舒丹LOCCITANE（00973） 汽車 股票 粵海投資（00270） 孫運喜 長城汽車（02333） 港股