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【通脹高企】英國消費者面臨30年來最貴聖誕節

環球經濟金融 14:23 2021/11/26

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聖誕節旺季臨近，通脹高企持續推高物價，英國消費者正面臨逾30年以來物價最貴的聖誕節。但不少英國人憂慮供應鏈問題導致商品短缺，仍湧往商店購物，通脹急升下銷售額仍錄得顯著增長。

【利物浦恐襲】司機察覺衣物有異樣 及時阻止炸彈客 【下一頁】

英國國家統計局（ONS）上周三（17日）公布，CPI在10月按年升4.2%，較前一個月的3.1%升1.1個百分點。英倫銀行預測，通脹水平有機會於明年達到5%。

英國工業聯合會（CBI）進行調查，了解各零售商年度銷售額錄得增長抑或下降。調查發現零售商銷售差額由上月的30升至39，為過去3個月的高位，反映銷售額有顯著增長。

CBI經濟學家瓊斯（Ben Jones）指出，英國零售商似乎提早迎來聖誕節旺季，尤其是服裝店及百貨公司於本月的銷售額大幅增長。

他指大多數企業正在加價，轉嫁上升生産成本的企業差額由5月的16急升至77，錄得自1991年以來的最高水平。

【通脹高企】英國企業營運成本上升 或促成加息 【下一頁】

瓊斯又表示，雖然調查顯示商品庫存水平於過去7個月以來首次報告充足，但早前有指部分商品會短缺引起消費者恐慌。消費者今年已提前採購節日禮物等商品，但零售商預期12月銷售仍維持暢旺。

Black Friday （黑色星期五）料於周末帶動英國人消費近92億英鎊（約954億港元），較去年英國大部分商業街處於封鎖期間的消費額增加15%。

銷售數據強勁加上物價上升，或會推動英倫銀行於下月加息，基準利率料會由0.1%上調至0.25%。

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責任編輯：鄭錦玲

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