▲ 【新股IPO】「辣條」衛龍傳押後至明年上市 以待更好的市場環境

內地「辣條」零食品牌衛龍美味早前雖已通過港交所 （00388） 上市聆訊，第二次闖關成功，但路透旗下IFR引述消息人士指，衛龍已將上市計劃推遲至明年，以待更好的市場環境。報道指，衛龍聯席保薦人中金公司、摩根士丹利和瑞銀已於11月15日開始了上市前行銷工作。

衞龍通過上市聆訊、第二次闖關【下一頁】

早前有報道指，衛龍冀集資最多10億美元（約78億港元）。

衛龍去年收入增長兩成

據衛龍最新的初步招股文件顯示，衛龍是內地領先辣味休閒食品企業 ，旗下產品包括大麵筋、小麵筋、大辣棒、小辣棒、親嘴燒、魔芋粉、風吃海帶、軟豆皮、78°滷蛋及肉製品等。

衛龍去年收入增長21.7%至41.2億元人民幣；利潤增長24.4%至8.19億元人民幣，毛利率按年增長1個百分點至38%。

衛龍上市以前，投資者包括高瓴、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲有份的雲鋒基金、紅杉資本中國基金等，合共認購1.22億股，涉資5.49億美元（約42.8億港元）。

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