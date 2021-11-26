  • 24°C
香港時間 : 20211126日 (五) 15:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】「辣條」衛龍傳押後至明年上市　以待更好的市場環境

新股IPO 14:21 2021/11/26

分享：

【新股IPO】「辣條」衛龍傳押後至明年上市　以待更好的市場環境

內地「辣條」零食品牌衛龍美味早前雖已通過港交所 （00388） 上市聆訊，第二次闖關成功，但路透旗下IFR引述消息人士指，衛龍已將上市計劃推遲至明年，以待更好的市場環境。報道指，衛龍聯席保薦人中金公司、摩根士丹利和瑞銀已於11月15日開始了上市前行銷工作。

衞龍通過上市聆訊、第二次闖關【下一頁】

早前有報道指，衛龍冀集資最多10億美元（約78億港元）。

衛龍去年收入增長兩成

據衛龍最新的初步招股文件顯示，衛龍是內地領先辣味休閒食品企業 ，旗下產品包括大麵筋、小麵筋、大辣棒、小辣棒、親嘴燒、魔芋粉、風吃海帶、軟豆皮、78°滷蛋及肉製品等。

泰邦生物擬明年回港上市，詳見【下一頁】

衛龍去年收入增長21.7%至41.2億元人民幣；利潤增長24.4%至8.19億元人民幣，毛利率按年增長1個百分點至38%。

衛龍上市以前，投資者包括高瓴、騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲有份的雲鋒基金、紅杉資本中國基金等，合共認購1.22億股，涉資5.49億美元（約42.8億港元）。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

相關文章：【新股IPO】富士康旗下物流公司準時達　傳考慮明年下半年來港上市

【新股IPO】陳翊庭：SPAC機制待證監會批准　諮詢建議較嚴非離地

 

港股 騰訊控股（00700） 香港交易所（00388） 阿里巴巴－SW（09988） 香港交易及結算所有限公司 IPO 零食 集資

上一篇文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴昨止跌後今又創上市新低　逾千買盤130元價位排隊博撈底

下一篇文章

【電子支付】微信支付寶個人收款碼將不能用於經營收款　內媒：屬於誤解、騰訊阿里現跌逾3%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【互聯網監管】中國監管機構據報要求滴滴從美股退市　方案包括先在港第二上市或直接私有化（第二版）
【互聯網監管】中國監管機構據報要求滴滴從美股退市　方案包括先在港第二上市或直接私有化（第二版）
【騰訊股價】華爾街日報︰至少9家國企以安全為由限制員工使用微信　中移動、建行、中石油有份
【騰訊股價】華爾街日報︰至少9家國企以安全為由限制員工使用微信　中移動、建行、中石油有份
【恒生11】恒生關穎嫺明年2月退休　將由滙豐李樺倫接替職務
【恒生11】恒生關穎嫺明年2月退休　將由滙豐李樺倫接替職務
【恒指夜期+北水】夜期收市跌74點　北水吸資13億　再吸快手思摩爾（不斷更新）
【恒指夜期+北水】夜期收市跌74點　北水吸資13億　再吸快手思摩爾（不斷更新）
【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
【港股市況】恒生指數午後曾跌逾600點　ATM齊挫、阿里巴巴再創上市新低（不斷更新）
【港股市況】恒生指數午後曾跌逾600點　ATM齊挫、阿里巴巴再創上市新低（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款