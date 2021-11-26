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【利物浦恐襲】司機察覺衣物有異樣 及時阻止炸彈客

環球社會熱點 14:08 2021/11/26

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英國利物浦早前在國殤紀念日發生的士爆炸，幸未造成太大傷亡，官方其後定性事件為恐襲。英國媒體報稱，成為英雄的司機在事後曾表示，察覺炸彈客身上衣物有紅燈，因此成功阻止對方發動恐襲。

【利物浦恐襲】疑兇申請難民庇護屢被拒 曾向議員求助 【下一頁】

【利物浦恐襲】炸彈客多年前逃難赴英 疑有精神問題曾藏刀被捕 【下一頁】

英國《每日郵報》引述目擊者諾爾斯（Darren Knowles），指發生爆炸後他以為是車輛出問題便上前查看，此時司機佩里（David Perry）慌忙逃生，並大叫「爆炸」，直指車上有炸彈。

爆炸片段

諾爾斯表示，佩里稱發現炸彈客阿爾梅尼（Enzo Almeni）身穿的背心上有紅燈閃爍，認定對方身上有炸彈，因此快速決定阻止阿爾梅尼的企圖，最終借故駕車抵達市中心的利物浦女子醫院（Liverpool Women's Hospital）。

西北反恐警方亦釋出更多恐襲策劃詳情，指阿爾梅尼事前用7個月時間實驗不同爆炸物的威力。調查更發現阿爾梅尼最早自4月起已租用房間，建立自己的炸彈工場。

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責任編輯：吳漢培

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