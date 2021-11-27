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【2021聖誕節】果迷聖誕禮物提案　最平749元起跳是甚麼？

科技 15:00 2021/11/27

分享：

蘋果（Apple）近日在YouTube頻道分享2021年聖誕節廣告影片「拯救西蒙」（Saving Simon），提醒果迷們聖誕快將來臨！還有不足一個月便要迎來聖誕節，如果各位果迷仍然「心大心細」，未選擇到入手甚麼蘋果聖誕禮物的話，不妨看看以下推介吧！

【iPhone維修】蘋果推出自助維修計劃 　自己iPhone 自己維修 

HomePod Mini

早前Apple在秋季發佈會上，宣佈HomePod mini加入三款顏色，除了舊有的黑、白兩色，現在還包括橙色、黃色及藍色，售價為749元。

    點擊圖片放大

惟各位iPhone用家在使用新HomePod mini前，需要將iPhone升級至iOS15.1才可順利配對，而配對後畫面也會根據HomePod mini的顏色而改變。

Apple Watch SE

Apple早前也推出價錢更相宜的入門版Apple Watch SE，官網零售價最低為2,199元。 Apple Watch SE新增了健康與安全功能，包括跌倒偵測、緊急求助 SOS、全球緊急電話，以及「噪音」 app。

Apple早前也推出價錢更相宜的入門版Apple Watch SE，售價為2,199元。（Apple官方圖片）

第九代iPad

全新第九代iPad採用10.2吋Retina題示器，透過更新環境光度感測器後，可以根據室內色溫調節屏幕顯示，令影像更自然。採用蘋果自家A13芯片，效能更比前一代提升20%。拍攝方面也新增了「人物居中」功能，使新代iPad會自動控制相機跟拍。第九代iPad售價由2,599元起，最高配置版本為4,799元。

    點擊圖片放大

第三代AirPods

無線耳機近年成為都市人的必需品，Apple推出第三代AirPods，以售價1,499元吸引大眾入手。第三代AirPods擺脫舊有外型，空間音訊配備動態頭部追蹤功能，與第二代和AirPods Pro的聆聽時間相比更長，可達6小時。

Apple推出第三代AirPods，以售價1,499元吸引大眾入手。（Apple官方圖片）

新iMac

24吋iMac採用自家M1芯片，全面提高其性能之外，最引人注目的是，iMac推出多款顏色包括：綠色、黃色、橙色、粉紅色、紫色、藍色與銀色，售9,999元起。該款iMac配備的磁力織製連接線也與機身顏色互相配合。

    點擊圖片放大

【Apple】用家逝世後可指定繼承者查看手機資訊？　蘋果將推數碼遺產計劃

【Notebook銷量】本年第3季全球筆記型電腦銷量升8%　蘋果MacBook系列出貨量達650萬部

責任編輯：文睿

如果各位果迷仍然「心大心細」，未選擇到入手甚麼蘋果聖誕禮物的話，不妨看看以下推介吧！（官網圖片）

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