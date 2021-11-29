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【職場熱話】幼園教師轉行外送員 貪自由佛系跑單 卻遇大減薪無奈退坑 嘆「再怎麼佛系也不想當奴」

理財智慧 08:00 2021/11/29

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在疫情下網上外賣平台成風，不少人亦加入成為外送員，但薪酬問題近期在本港鬧出新聞；而在台灣，外送員減薪問題似乎亦相當嚴重。有台灣女網民近日在Facebook專頁《外送員的奇聞怪事》發帖，指因工作環境及時薪欠佳，貪自由轉行去當外送員，怎料卻屢遇到減薪，即使佛系跑單最終也受不了，在當了外送員9個月後決定退坑不幹，結果帖文引來網友熱烈討論。

台女幼園教師轉行當外送員經歷：

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此帖引來不少網友回應，紛紛對事主表達同情：「與其打那麼多廣告，還不如省起廣告費給辛苦的外送人員」、「這只是短暫需要錢的工作，如果跑長期下來，說實在，現在算一算，根本不划算」、「我也是佛系跑單！跑到佛也發火了」、「不錯 命運掌握在你自己的手上 這種爛公司不要也罷 」、「棄坑是對的！我現在也只有偶爾沒事有加碼才會跑個一兩小時的，否則根本不划算！油錢保養費加上車子的折舊以及風險，這算下來怎麼都不划算」

延伸閱讀：

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記者：李兆明

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