【網絡安全】適逢年底購物旺季　11月份惡意網站數量較本年平均激增178%

▲ Check Point Research一項調查發現，自本年10月初以來，購物及促銷相關惡意網站數量達新高，該機構平均每週發現5,300多個不同惡意網站。

11月份適逢購物旺季，不少港人都會透過綫上購物，但同時也要注意隨之而來的網絡風險。據Check Point Research一項調查發現，自本年10月初以來，購物及促銷相關惡意網站數量達新高，平均每週發現5,300多個不同惡意網站。

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數據指出，其研究人員平均每週發現5,300多個惡意網站，與2021年平均數量相比激增178%。在假冒網站中，不少包含「Cheap HandBags」或「Michael Kors」（使用不相關的電子郵寄地址）的類似電郵，並會指向相似的網站連結進行攻擊。

該機構建議個人用戶：1.從真實可靠的來源購物防範網絡釣魚，切勿點擊通過電郵或社交媒體獲得的促銷連結。2.用戶可關注網站連結前面是否有鎖頭標誌，勿在未安裝安全通訊端層 （SSL）加密的網站進行線上交易。3.注意相似功能變數名稱，注意電郵或網站的拼寫準確性，並留意不熟悉的電子郵件寄件者或接收促銷資訊的異常電子郵寄地址。

至於在企業層面：

1.慎重選用IT設備：員工使用個人設備處理工作會增加大規模攻擊的風險，使用者應在所有設備上安裝安全防護軟體，並保護與公司網絡的連接。

2.確保軟件更新升級：黑客通常在應用、作業系統和安全解決方案中找到切入點，企業應使用任何軟件的最新版本，積極部署端點和電郵安全解決方案。

3.使用多重身份驗證：線上零售商的應用和帳戶應採用多重身份驗證登錄方法，以提高IT安全性。即使網絡犯罪分子知道密碼，也難以訪問系統。

責任編輯：李寶如