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【人工智能】NVIDIA AI技術再進化　支援文字描述轉換圖像

科技 15:25 2021/11/26

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近日NVIDIA的AI技術再進化，宣布推出新版本GauGAN 2，用家只需輸入3、4個字，就能將文字描述轉換為圖像。

美國半導體公司NVIDIA積極探索人工智能（AI）技術的可能性，在2019年就發表GauGAN技術，以畫筆塗鴉即可由AI產生變成畫作。近日NVIDIA的AI技術再進化，宣布推出新版本GauGAN 2，用家只需輸入3、4個字，就能將文字描述轉換為圖像。

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NVIDIA表示，GauGAN 2的使用方式簡單，用家只需「Text Box」内加入文字描述，即可產生符合敘述的圖像作品。例如，輸入「sunset at a beach（海灘上的日落）」， GauGAN 2就會產生符合敘述的影像。若在文字中加入或更改相關形容詞或名詞，如「sunset at a rocky beach（在岩石海灘的日落）」，模型就會依照這些形容產生變化，改變圖像的形狀、大小或質地。

除此之外，用家只需按一下按鈕，便能產生分割圖，顯示場景中物體位置。使用者也可切換到繪圖畫面，用天空、樹木、岩石和河流等標籤，透過粗略草圖調整場景，用智慧筆刷將塗鴉融入影像。

據稱，GauGAN 2是利用NVIDIA自建超級計算機系統Selene，以超過1,000萬張高畫質的風景影像，搭配對抗生成神經網路進行訓練，利用神經網路的特性，讓AI學習單字和視覺效果間的關聯，像是冬天、霧或是彩虹等。

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惟目前NVIDIA還未開放GauGAN 2予一般使用者體驗。只要是具有NVIDIA GPU的使用者，則可下載基於GauGAN技術的單機版應用程式NVIDIA Canvas Beta版。

責任編輯：何子澄

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