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【操緃交易】證監會凍結英皇及結好共17個戶口、涉款3.12億　揭調查普匯中金異常交易

股市 16:59 2021/11/26

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【操緃交易】證監會凍結英皇及結好17個戶口、受限資金3.12億　涉操縱普匯中金交易

憲報顯示，證監會「凍結」英皇證券及結好證券共17個客戶戶口，受限制金額約3.12億元。證監會禁止英皇和結好就上述證券戶口，訂立交易、現金提取、轉移或處理任何證券或現金等。證監指，普匯中金 （00997） 於今年10月29日在沒有任何負面企業消息或事件的情況下，股價從前一日（10月28日）的收市價0.92元急跌78%，收報0.2元，或涉及操縱交易或參與欺詐計劃。

證監指恒大事件不會是雷曼翻版【下一頁】

證監會指，雖然調查仍在進行中，但證監會至今取得的證據顯示，在2021年10月11日至2021年10月29日期間，一群交易者可能曾採取一致行動，並按照事前的安排，以人為方式推高普匯中金的股價，繼而拋售有關股份，藉以就普匯中金股份的買賣進行操縱交易及/或參與欺詐計劃。有關交易者可能曾就普匯中金的股份交易進行挾倉，並透過事前安排的交易操縱股價，及在股價大跌前於同一時間沽出他們持有的股份。

歐達禮指會向政府反映業界對隔離政策憂慮【下一頁】

證監會有理由懷疑，曾經發生該條例第274、275及278條所指的虚假交易、操控價格及/或操縱股票市場的行為，及/或有關人士可能曾觸犯該條例第295、296、299及/或300條所指罪行，及/或違反該條例第XV部。

如證監會覺得某人曾違反上文所指明該條例的任何條文，原訟法庭可應證監會的申請作出命令，令該人採取原訟法庭指示的步驟，包括採取使交易各方回復他們訂立交易之前的狀況，或者根據該條例第213條支付損害賠償。證監會所採取的進一步行動，可能會導致有關人士被命令交出其獲得的利潤。

相關文章：【COP26】歐達禮爭2023年香港上市、會計準則應用ISSB氣候披露標準　發展成綠色金融樞紐

 

港股 普滙中金國際（00997） 罪行 證監會

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