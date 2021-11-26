【唱高散貨】證監會凍結英皇及結好共17個戶口、涉款3.12億　揭調查普匯中金異常交易

▲ 【操緃交易】證監會凍結英皇及結好17個戶口、受限資金3.12億 涉操縱普匯中金交易

證監會在憲報公告，凍結英皇證券及結好證券共17個客戶戶口，受限制金額約3.12億元。證監會要求英皇和結好，禁止就上述證券戶口，訂立交易、現金提取、轉移或處理任何證券或現金等。證監披露，普匯中金 （00997） 於今年10月29日在沒有任何負面企業消息或事件的情況下，股價單日急跌78%，或涉及操縱交易或參與欺詐計劃，相關戶口涉嫌是社交媒體「唱高散貨」騙局有關的資產。

證監會指，雖然調查仍在進行中，但披露當局向兩家券商限制通知書後，採取搜查行動。證監會認為，就維護投資大眾的利益或公眾利益而言，發出有關限制通知書是可取的做法。

證監會在憲報上表示，從至今取得的證據，在2021年10月11日至29日期間，一群交易者可能曾採取一致行動，並按照事前的安排，以人為方式「挾倉」推高普匯中金的股價，在股價大跌前於同一時間沽出他們持有的股份，藉以操縱普匯中金股份交易或參與欺詐計劃。

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證監會表示，若當局有理由懷疑，曾經發生《證券及期貨條例》第274、275及278條所指的虚假交易、操控價格或操縱股票市場的行為，或其他條例禁止行為，證監可向原訟法庭申請命令，令有關人等採取原訟法庭指示的步驟，包括要求還原交易，或者根據該條例第213條支付損害賠償。

證監會所採取的進一步行動，可能會導致有關人士被命令交出其獲得的利潤。

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