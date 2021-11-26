捷克總統出院不足24小時 確診新冠肺炎再入院

捷克總統澤曼早前因健康問題而住院超過6周，原定於周四（25日）出院。但澤曼出院數小時後，總統辦公室宣布，他因確診新冠肺炎需要再次入院，無法在原定時間周五（26日）任命反對派領導人菲亞拉擔任總理。

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現年77歲的澤曼 （Milos Zeman）於上月10日因慢性疾病入院接受治療，並於周四出院在家休養。但總統辦公室同日宣布，澤曼在總統府邸確診新冠肺炎，傍晚由救護車送往中央軍醫院（Central Military Hospital）接受隔離治療。

據悉，澤曼已接種3劑新冠疫苗，未有出現任何感染症狀。總統辦公室續指，澤曼無法出席原定周五任命反對派領袖菲亞拉（Petr Fiala）擔任總理。

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當地媒體報道指，主治醫生稱，澤曼上次住院期間，與懷疑確診新冠肺炎的總統府官邸員工有「接觸」，因此希望澤曼做病毒檢測，不幸最終證實中招。

捷克於上月進行議會選舉，選舉顯示澤曼的盟友、總理巴比斯 （Andrej Babis）的政黨不敵反對勢力中間派與右翼的聯盟，削弱澤曼在議會影響力。澤曼在大選結束後翌日宣布因身體不適入院。

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責任編輯：郭麗明