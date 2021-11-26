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【新冠疫苗】非洲僅4分1醫護打完針 爆疫人手勢短缺

環球社會熱點 12:59 2021/11/26

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非洲出現B.1.1.529新變種病毒，非洲或迎來新一波新冠疫情。世界衛生組織（WHO）周四（25日）表示，非洲各國僅約四分之一的醫護完成接種新冠疫苗，接種比例遠低於西方發達國家。WHO警告如非洲醫護接種率持續偏低，當地再爆疫將導致醫護人手短缺問題惡化。

【B.1.1.529】英國列6非洲國家入紅色名單 當地航班禁飛抵 【下一頁】

根據WHO對22個主要高收入國家進行的一項研究，這些國家超過8成醫護都已經完成接種新冠疫苗。

而WHO非洲區域總監莫蒂（Matshidiso Moeti）周四表示，僅得27%的非洲地區醫護完成接種新冠疫苗，反映當地醫護仍有很大的染疫風險。

根據WHO的數據，非洲地區僅得一國擁有所需的基本醫護人手數量，即每1,000人當中有10.9名醫護。而非洲有16國每1,000人當中有少於1名醫護。

非洲B.1.1.529變種病毒有32個突變 本港錄相關個案（第二版） 【下一頁】

WHO指不少前綫醫護染疫甚至死亡，導致醫護人手大量流失，也嚴重影響公共醫療系統服務。該組織強調非洲醫護的接種率應大幅提高，才能保障他們以及患者，確保醫療系統在疫情惡化期間仍能維持運作。

另外，非洲南部自8月的第3波疫情以來，疫情再現惡化趨勢。當地截至本月21日的一周内，確診個案較前一周急增48%。莫蒂指節日過後確診會飆升，呼籲各國加快向醫護提供疫苗。

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責任編輯：鄭錦玲

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