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【潘蘇通破產】高銀金融潘蘇通遭中信入稟呈請破產　潘蘇通：案件涉內地物業糾紛、深信會上訴得直（第二版）

股市 17:48 2021/11/26

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【潘蘇通破產】高銀金融潘蘇通遭中信入稟呈請破產　潘蘇通：案件涉內地物業糾紛

高銀金融 （00530） 主席潘蘇通昨（25日）遭中信銀行入稟高等法院呈請破產，根據司法機構網頁顯示，破產呈請聆訊排期於2022年1月26日早上進行。呈請人為中信銀行天津分行、中信銀行國際（中國）北京分行及中信銀行（國際）。潘蘇通其後發表澄清，就中信銀行對本人所作出的破產呈請，「是次案件涉及國內物業資產糾紛，與本人香港業務並無直接關係。」

潘蘇通稱，有關破產呈請相關的債務有足夠的抵押品，且抵押品的市面價值遠高於相關的債務，他早前經已透過律師團隊就有關法庭判決作出暫緩執行及上訴申請，案件亦已獲排期審訊。「本人亦多次清晰要求中信銀行於有關申請審訊結果前不得對本人作出破產呈請，否則實屬未審先判的不公不義之舉。」

遠展新世界收購佳兆業啟德物業，原屬高銀【下一頁】

潘蘇通指，中信銀行對其訴求拒絕回覆，反而繼續作出破產呈請，對此深感遺憾，將透過法律團隊向法庭就中信銀行的舉措作出控訴，並守護個人的合法權益，對破產呈請作出抗辯以還清白，「深信上訴終會得直，而有關破產呈請終將被撤銷。」

高銀金融自去年起多次傳出財困，今年初潘蘇通將何文田站上蓋發展項目售予鷹君 （00041） ，曾一度被長實 （01113） 控告違約。

（第二版加入潘蘇通回應）

相關文章：【業績】高銀金融12個月虧損收窄81%至近14億元

相關文章：【高銀金融】潘蘇通入稟高院索償　指內地公司違反還款等協定

記者：林育慧

港股 高銀 潘蘇通 金融 高銀金融（00530）

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