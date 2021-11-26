維他奶345業績差股價急挫逾半成　基本面未改善不宜沾手

維他奶 （00345） 昨日公佈業績，受内地業務拖累影響導致毛利率下降。集團半年利潤大跌95%，不派中期息。股價現跌半成以上。不過股價RSI自9月起緩慢向上，是否轉勢跡象？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 教育股集體炒上成奇萉 準備通關再戰濠賭股？*【按此－附time code】

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00：00 - 港股今日焦點速覽

00：55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

01：32 - 亞太股市早段市況速報

02：02 - 港股上日市況速覽+北水盤路

03：02 - 仍有不明朗因素 港股暫時無力升反覆偏軟

05：04 - 短期如不能修復25000點 短綫將於24481至25000點窄幅上落

05：47 - 美股強勢 港股指數悶令成交縮少

06：38 - 監管明朗化 教育股追入風險高？邊隻值搏？

08：03 - 教育股升原因一：業績理想估值修復

08：21 - 教育股升原因二：教育公司管理層連番增持加倉 增市場追入信心

08：51 - 教育股升原因三：個別教育股傳派息

09：29 - 思考樂教育 （01769） 升得太急 不建議追入

10：00 - 看好高等教育類 可留意中滙 （00382） 、中教 （00839）

13：01 - 濠賭股炒上 談銀河娛樂 （00027）

14：42 - 通關對濠賭股未有太大推動

16：11 - 濠賭股短炒氣氛正面 不宜中長部署

16：35 - 觀眾問股：通關仍未有日期商場股點睇？

17：37 - 通關或減本地商場銷售未必通關

18：44 - 觀眾問股：美團 （03690） 績前如何部署？

21：13 - 觀眾問股：快手 （01024） 業績已炒完？是否短線不宜沾手？

23：54 - 港股開市前市況速報

26：17 - ET個股推介 - 中國軟件 （00354）

27：40 - 觀眾問股：小米 （01810） 現價可買入？前景點睇

30：15 - 觀眾問股：勝獅貨櫃 （00716） 冇貨可追入？

32：04 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 24元買入現在應沽嗎？可換畫恒大汽車 （00708） ？

34：03 - 觀眾問股：中國軟件 （00354） 13.3元買入 有冇機會上15元？

35：52 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 62元買入應沽定留？

37：09 - 觀眾問股：維他奶 （00345） 業績點睇？

38：53 - 觀眾問股：帝國科技 （00776） 可炒元宇宙概念？

40：46 - 觀眾問股：周大福 （01929） 15.5元有貨上望多少？可受惠教育股？

43：47- 觀眾問股：中國高速傳動 （00658） 可買入？前景點睇？

45：01 - 觀眾問股：英磅甚麼價位可收集？

47：20 - 觀眾問股：中國燃氣 （00384） 會升嗎？未有貨可買入？寧可選港華燃氣 （01083）

48：52 - 觀眾問股：電視廣播 （00511） 會否跌至4.5元？

50：30 - 觀眾問股：友邦 （01299） 、新鴻基地產 （00016） 股價跌咩原因？

52：57 - 恒指早段市況速覽

55：10 - 財經日誌提提你