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教育股尋寶　黃偉豪揀呢隻

股市 12:44 2021/11/26

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教育板塊近期一洗頹風，股價反彈「輪住升」。若投資者希望在教育股尋寶，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）推介這隻沒有受早前政策拖累的高教類股份中匯集團 （00382） ，而股份中期業績亦非常亮麗，前景如何？立即收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 教育股集體炒上成奇萉　準備通關再戰濠賭股？*【按此－附time code】

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽　
00：55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
01：32 - 亞太股市早段市況速報
02：02 - 港股上日市況速覽+北水盤路
03：02 - 仍有不明朗因素　港股暫時無力升反覆偏軟
05：04 - 短期如不能修復25000點　短綫將於24481至25000點窄幅上落
05：47 - 美股強勢　港股指數悶令成交縮少
06：38 - 監管明朗化　教育股追入風險高？邊隻值搏？
08：03 - 教育股升原因一：業績理想估值修復
08：21 - 教育股升原因二：教育公司管理層連番增持加倉　增市場追入信心
08：51 - 教育股升原因三：個別教育股傳派息
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10：00 - 看好高等教育類　可留意中滙 （00382） 、中教 （00839）
13：01 - 濠賭股炒上　談銀河娛樂 （00027）
14：42 - 通關對濠賭股未有太大推動
16：11 - 濠賭股短炒氣氛正面　不宜中長部署
16：35 - 觀眾問股：通關仍未有日期商場股點睇？
17：37 - 通關或減本地商場銷售未必通關
18：44 - 觀眾問股：美團 （03690） 績前如何部署？
21：13 - 觀眾問股：快手 （01024） 業績已炒完？是否短線不宜沾手？
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26：17 - ET個股推介 - 中國軟件 （00354）
27：40 - 觀眾問股：小米 （01810） 現價可買入？前景點睇
30：15 - 觀眾問股：勝獅貨櫃 （00716） 冇貨可追入？
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34：03 - 觀眾問股：中國軟件 （00354） 13.3元買入　有冇機會上15元？
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43：47-  觀眾問股：中國高速傳動 （00658） 可買入？前景點睇？
45：01 - 觀眾問股：英磅甚麼價位可收集？
47：20 - 觀眾問股：中國燃氣 （00384） 會升嗎？未有貨可買入？寧可選港華燃氣 （01083）
48：52 - 觀眾問股：電視廣播 （00511） 會否跌至4.5元？

50：30 - 觀眾問股：友邦 （01299） 、新鴻基地產 （00016） 股價跌咩原因？

52：57 - 恒指早段市況速覽

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欄名 : 3分鐘睇股

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