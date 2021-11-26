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曼聯新看守領隊工作簽證未批 缺席周末「紅藍大戰」

環球社會熱點 12:34 2021/11/26

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英超球會曼聯早前辭退領隊蘇斯克查，改由助教卡域克暫代。其後，曼聯與德國領隊蘭歷克達成協調，擔任看守領隊直至季尾，並再轉任顧問。然而，由於工作簽證問題，蘭歷克將無法出席本周末舉行，對陣車路士的「紅藍大戰」。

曼聯辭退蘇斯克查 未來半年由臨時領隊頂檔 【下一頁】

英國媒體報稱，曼聯已與俄羅斯球會莫斯科火車頭（Lokomotiv Moscow）的體育及發展總監蘭歷克（Ralf Rangnik）達成協議，將任看守領隊至賽季完結，過後再簽約兩年任顧問。不過，一切仍有待莫斯科火車頭是否願意放人。

即使蘭歷克能夠及時上任，但因工作簽證未獲批緣故，他將無法在今周末帶領曼聯作客倫敦，挑戰勁敵之一的車路士。

C朗回歸曼聯影響大 無隊友敢再食甜品 【下一頁】

現年63歲的蘭歷克被譽為德國現代執教模式的「教父」，過往曾在多間德國甲組足球聯賽球會任教，同時亦曾長年擔任薩爾斯堡紅牛（Red Bull Salzburg）及萊比錫紅牛（RB Leipzig）體育總監。

前領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）周末帶領曼聯於英超作客屈福特（Watford），最終以1比4慘敗，成為這位挪威籍名宿被辭退的導火線。外間盛傳曼聯明年夏天的頭號領隊目標，為曾經執教皇家馬德里（Real Madrid）的法國名將施丹（Zinedine Zidane）。

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責任編輯：吳漢培

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