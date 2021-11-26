【數字資產】北京擬建數字資產交易場所、使用數字人民幣　比特幣高位累吐兩成

▲ 中央推動北京綠色交易所升級為面向全球的國家級綠色交易所。

國務院發布《支持北京城市副中心高質量發展意見》，提出支持金融科技創新發展，加快推出法定數字貨幣試點，做好金融科技創新監管工具實施工作，支持大型銀行等依法設立數字人民幣營運實體，支持符合條件的銀行參與直銷銀行試點，探索建設數字資產交易場所。

內地一方面打擊比特幣（Bitcoin）等加密貨幣採礦和應用，一方面以自定框架發展數字資產。

連同美國比特幣ETF步伐未如預期，比特幣近期價格轉弱，至香港周五時間下午6時30分，比特幣新報54638美元，24小時跌6%，較歷史高位68990美元，高位累回兩成。

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北京將推進基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）試點，支持發展保障性租賃住房REITs，鼓勵金融機構設立綠色金融專門機構，建立國際綠色投資集團，推動北京綠色交易所升級為面向全球的國家級綠色交易所。

意見指，北京將大力發展數字經濟，圍繞5G網絡、人工智能、雲計算、大數據、互聯網協議第6版（IPv6）等，加緊布局數字新基建。

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