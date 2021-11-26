  • 22°C
香港時間 : 20211126日 (五) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數字資產】北京擬建數字資產交易場所、使用數字人民幣　比特幣高位累吐兩成

Hot Talk 18:33 2021/11/26

分享：

中央推動北京綠色交易所升級為面向全球的國家級綠色交易所。

國務院發布《支持北京城市副中心高質量發展意見》，提出支持金融科技創新發展，加快推出法定數字貨幣試點，做好金融科技創新監管工具實施工作，支持大型銀行等依法設立數字人民幣營運實體，支持符合條件的銀行參與直銷銀行試點，探索建設數字資產交易場所。

內地一方面打擊比特幣（Bitcoin）等加密貨幣採礦和應用，一方面以自定框架發展數字資產。

連同美國比特幣ETF步伐未如預期，比特幣近期價格轉弱，至香港周五時間下午6時30分，比特幣新報54638美元，24小時跌6%，較歷史高位68990美元，高位累回兩成。

*嘉里物流聯網特約：貫徹ESG營運方針 走向綠色物流未來*

上海數據交易所日前成立【下一頁】

北京將推進基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）試點，支持發展保障性租賃住房REITs，鼓勵金融機構設立綠色金融專門機構，建立國際綠色投資集團，推動北京綠色交易所升級為面向全球的國家級綠色交易所。

意見指，北京將大力發展數字經濟，圍繞5G網絡、人工智能、雲計算、大數據、互聯網協議第6版（IPv6）等，加緊布局數字新基建。

相關文章：

【網上保險】OneDegree為HKbitEX提供數字資產保險　承保最多1億美元

【Bitcoin】Pokémon Go開發商夥Fold推新AR遊戲　唔捉精靈變捉比特幣？

Fintech 綠色金融 REITS 人工智能 北京 大數據 5G

上一篇文章

【恒指夜期+北水】北水吸近10億　逾18億沽騰訊　恒指夜期跌22點（不斷更新）

下一篇文章

【氫氣巴士】李家傑：煤氣將與數家巴士公司合作推出氫氣巴士　「不求利潤，安全第一」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電子支付】微信支付寶個人收款碼將不能用於經營收款　內媒：屬於誤解、騰訊阿里現跌逾3%
【電子支付】微信支付寶個人收款碼將不能用於經營收款　內媒：屬於誤解、騰訊阿里現跌逾3%
【恒指夜期+北水】北水吸近10億　逾18億沽騰訊　恒指夜期跌22點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水吸近10億　逾18億沽騰訊　恒指夜期跌22點（不斷更新）
【騰訊股價】華爾街日報︰至少9家國企以安全為由限制員工使用微信　中移動、建行、中石油有份
【騰訊股價】華爾街日報︰至少9家國企以安全為由限制員工使用微信　中移動、建行、中石油有份
【美股期貨】新變種病毒陰霾、道指期貨跌曾近900點　Zoom、Moderna盤前大升8%（不斷更新）
【美股期貨】新變種病毒陰霾、道指期貨跌曾近900點　Zoom、Moderna盤前大升8%（不斷更新）
【互聯網監管】滴滴再傳被要求從美股退市、盤前跌8%　潛在方案：香港上市或直接私有化（第二版）
【互聯網監管】滴滴再傳被要求從美股退市、盤前跌8%　潛在方案：香港上市或直接私有化（第二版）
【恒生11】恒生關穎嫺明年2月退休　將由滙豐李樺倫接替職務
【恒生11】恒生關穎嫺明年2月退休　將由滙豐李樺倫接替職務
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款