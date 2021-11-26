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美團3690業績前股價挫　勿心急偷步炒

股市 12:18 2021/11/26

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美團 （03690） 今收市後將公布業績，今早股價續跌，挫逾4%；市場預期美團業績受監管因素拖累不理想，昨日收市已報跌逾4%，現時可否低位部署買入，搏業績勝預期股價反彈？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）指不太建議績前偷步炒，想聽詳細分析，立即點擊收看／收聽。

*重溫《ET開市直擊》- 教育股集體炒上成奇萉 準備通關再戰濠賭股？*【按此－附time code】

Time code
00：00 - 港股今日焦點速覽　
00：55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
01：32 - 亞太股市早段市況速報
02：02 - 港股上日市況速覽+北水盤路
03：02 - 仍有不明朗因素　港股暫時無力升反覆偏軟
05：04 - 短期如不能修復25000點　短綫將於24481至25000點窄幅上落
05：47 - 美股強勢　港股指數悶令成交縮少
06：38 - 監管明朗化　教育股追入風險高？邊隻值搏？
08：03 - 教育股升原因一：業績理想估值修復
08：21 - 教育股升原因二：教育公司管理層連番增持加倉　增市場追入信心
08：51 - 教育股升原因三：個別教育股傳派息
09：29 - 思考樂教育 （01769） 升得太急　不建議追入
10：00 - 看好高等教育類　可留意中滙 （00382） 、中教 （00839）
13：01 - 濠賭股炒上　談銀河娛樂 （00027）
14：42 - 通關對濠賭股未有太大推動
16：11 - 濠賭股短炒氣氛正面　不宜中長部署
16：35 - 觀眾問股：通關仍未有日期商場股點睇？
17：37 - 通關或減本地商場銷售未必通關
18：44 - 觀眾問股：美團 （03690） 績前如何部署？
21：13 - 觀眾問股：快手 （01024） 業績已炒完？是否短線不宜沾手？
23：54 - 港股開市前市況速報
26：17 - ET個股推介 - 中國軟件 （00354）
27：40 - 觀眾問股：小米 （01810） 現價可買入？前景點睇
30：15 - 觀眾問股：勝獅貨櫃 （00716） 冇貨可追入？
32：04 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 24元買入現在應沽嗎？可換畫恒大汽車 （00708）
34：03 - 觀眾問股：中國軟件 （00354） 13.3元買入　有冇機會上15元？
35：52 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 62元買入應沽定留？
37：09 - 觀眾問股：維他奶 （00345） 業績點睇？
38：53 - 觀眾問股：帝國科技 （00776） 可炒元宇宙概念？
40：46 - 觀眾問股：周大福 （01929） 15.5元有貨上望多少？可受惠教育股？
43：47-  觀眾問股：中國高速傳動 （00658） 可買入？前景點睇？
45：01 - 觀眾問股：英磅甚麼價位可收集？
47：20 - 觀眾問股：中國燃氣 （00384） 會升嗎？未有貨可買入？寧可選港華燃氣 （01083）
48：52 - 觀眾問股：電視廣播 （00511） 會否跌至4.5元？

50：30 - 觀眾問股：友邦 （01299） 、新鴻基地產 （00016） 股價跌咩原因？

52：57 - 恒指早段市況速覽

55：10 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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