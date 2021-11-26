【年度回顧】Collins公布2021年度流行詞彙　NFT、Metaverse等科技字詞榜上有名

▲ 《柯林斯字典》（Collins）對外公布本年度十大詞彙，當中NFT（非同質化代幣）榮登榜首。

近年虛擬貨幣在全球掀起熱潮。臨近2021年尾聲，最近英國《柯林斯字典》（Collins）就對外公布本年度十大詞彙，當中NFT（非同質化代幣）榮登榜首，成為本年度最具代表性詞彙。

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在過去一年內，NFT成為科技、藝術界等關注重點之一。Collins指出，相比於去年，「NFT」詞彙今年內的使用量快速增長達至110倍，並成為本年度最有代表性的詞彙。Collins Learning董事總經理Alex Beecroft表示，在去年NFT幾乎無處不在，更涉獵金融、藝術及社交媒體等領域。

除此之外，今年亦有不少與科技相關的詞彙入選年度十大。當中包括代表加密貨幣（cryptocurrency）縮寫的「crypto」，以及Facebook改名為Meta後衍生出來的「Metaverse」（元宇宙），另外亦有與新冠肺炎相關的「hybrid working」（混合工作）。

《柯林斯字典》2021年度十大詞彙

1.NFT ：Non-fungible token的縮寫，意指「非同質化代幣」

2.cheugy ：用作形容過時或老土

3.climate Anxiety：因擔憂氣候變遷所引發的焦慮

4.cypto：cyptocurrency的縮寫，意指「加密貨幣」

5.double-vaxxed：已接種2劑疫苗

6.hybrid working：混合工作

7.metaverse：元宇宙

8.neopronoun：不分性別的新興代名詞

9.pingdemic：意指由疫情通知訊息所引起的混亂

10.Regencycore：英國攝政時期上流社會服飾的裙子款式

責任編輯：李寶如