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【節日網購】美國感恩節網購可創新高　金額將高達113億美元

商業 13:00 2021/11/26

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分析公司Adobe Analytics的數據顯示，美國消費者在感恩節的網購金額可創紀錄新高。（法新社圖片）

分析公司Adobe Analytics的數據顯示，美國消費者在感恩節的網購金額可創紀錄新高。分析預計感恩節當天（25日），網購消費金額可達51億至59億美元（約398億至460億港元）。至於「黑色星期五」以及「網購星期一」的網購消費高峰日，金額將高達113億美元（約882億港元）。

【魷魚遊戲 】美國YouTuber派千萬遊戲獎金　 100%還原《魷魚遊戲》場景（有片）

Adobe Analytics表示，民眾於感恩節當天，花錢的速度每分鐘至少有350萬美元（約2730萬港元），當中以電子產品和服裝最受歡迎。自9月以來，電子產品的網購數量增加了約1倍，銷售量最高的是舞蹈遊戲系列Just Dance、VR裝置Oculus Quest、Rainbow High七彩時尚公仔、蘋果的iPad和Apple Watch，以及任天堂的Switch。

單看11月，由1日至23日，美國消費者的網上消費金額達722億美元（約5630億港元），按年增長近2成，代表部分消費者提前消費。分析預計，感恩節當日，美國消費者單日的網購消費金額將創新高有51億至59億美元（約398億至460億港元）； 至於「黑色星期五」（Black Friday）後的「網購星期一」（Cyber Monday）網上消費高峰日，Adobe預計金額將高達113億美元（約882億港元），料創歷來新高。 

至於整個聖誕購物旺季，估計由今年11月1日至12月31日的，美國消費者的網購金額將按年增長10%至2070億美元（約1.6萬億港元），創史上新高。

【香港出口】10月份出口貨值高於市場預期　電子產品商改選空運出口美國

【香港出口】10月份出口貨值升21.4%　亞洲整體出口貨值升22.7%

責任編輯：李智美

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