【節日網購】美國感恩節網購可創新高　金額將高達113億美元

▲ 分析公司Adobe Analytics的數據顯示，美國消費者在感恩節的網購金額可創紀錄新高。（法新社圖片）

分析公司Adobe Analytics的數據顯示，美國消費者在感恩節的網購金額可創紀錄新高。分析預計感恩節當天（25日），網購消費金額可達51億至59億美元（約398億至460億港元）。至於「黑色星期五」以及「網購星期一」的網購消費高峰日，金額將高達113億美元（約882億港元）。

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Adobe Analytics表示，民眾於感恩節當天，花錢的速度每分鐘至少有350萬美元（約2730萬港元），當中以電子產品和服裝最受歡迎。自9月以來，電子產品的網購數量增加了約1倍，銷售量最高的是舞蹈遊戲系列Just Dance、VR裝置Oculus Quest、Rainbow High七彩時尚公仔、蘋果的iPad和Apple Watch，以及任天堂的Switch。

單看11月，由1日至23日，美國消費者的網上消費金額達722億美元（約5630億港元），按年增長近2成，代表部分消費者提前消費。分析預計，感恩節當日，美國消費者單日的網購消費金額將創新高有51億至59億美元（約398億至460億港元）； 至於「黑色星期五」（Black Friday）後的「網購星期一」（Cyber Monday）網上消費高峰日，Adobe預計金額將高達113億美元（約882億港元），料創歷來新高。

至於整個聖誕購物旺季，估計由今年11月1日至12月31日的，美國消費者的網購金額將按年增長10%至2070億美元（約1.6萬億港元），創史上新高。

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責任編輯：李智美