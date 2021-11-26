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【石Sir午市閒談】今日推介中旅｜建滔、阿里健康、金沙、錦江、波司登最新部署

股市 12:30 2021/11/26

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恒生指數中午收報24213點，跌526點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中旅 （00308） ，另亦會分析建滔 （00148） 、阿里健康 （00241） 、金沙 （01928） 、錦江 （02006） 、波司登 （03998） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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*重溫今早《ET開市直擊》【按此－附time code】*

港股 香港中旅（00308） 建滔集團（00148） 阿里健康（00241） 金沙中國有限公司（01928） 錦江資本（02006） 波司登（03998） 石鏡泉

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