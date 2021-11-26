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【券商點睇】「十四五」風電裝機預期顯著上提 中銀繼續睇好設備龍頭

股樓投資 12:59 2021/11/26

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中銀證券發表報告指，國家能源局批復廣西全區海上風電規劃7.5GW，其中區管海域1.8GW，區管海域外1.2GW，力爭2025年全部建成併網。根據不完全統計，目前已出台「十四五」海上風電規劃的省份有廣東17GW、江蘇9.1GW、浙江約4.5GW，廣西3GW，合計超過33GW。

【券商點睇】資金借ETF流入內銀板塊 高安全邊際成共識，請按【見下頁

此外，後續海上風電大省福建，能源大省山東也會陸續規劃出台規劃，「十四五」新增海上風電規模有望接近45GW。今年以來風電招標量顯著高於去年同期。

【延伸閱讀】大行報告：星展預測恒指未來12個月目標28500點 推薦10隻必買股，請按【見下頁

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該行引述金風科技（02208）的資料，2021年首三季，國內風電公開招標市場新增招標量41.9GW ，按年增長 115.1%。由此可見，風電行業正處於高速發展階段，目前陸上風電已實現平價，海上風電大型化持續降本、平價在即，產業鏈各環節龍頭將持續受益。

【同場加映】孫子市法：大市反彈成交縮 板塊蠢動有路捉

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記者：林衛

風電股 股票 板塊

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