【宏觀中國】李稻葵稱中國經濟新增長點未現 明年防三大風險

中國人民銀行前顧問、清華大學經濟學教授李稻葵表示，當前中國經濟運行面臨著比較大的風險。短期因素包括疫情、汛情、能源市場的中斷等。但是在這些短期因素的背後，其實蘊含著很多的長期經濟運行的風險，比如新的增長點還沒有完全打造出來。

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他在專欄中指出，明年經濟運行風險面臨三大國際風險。第一，需求下降風險。國際上很多國家，尤其是新興市場國家的債務水平比較高。美國聯儲局應對通脹的情況下會逐步收緊貨幣政策，對新興市場國家造成直接影響，也會影響到整個國際市場的外部需求。

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第二，產業鏈重組風險。現在發達國家反覆呼籲，要把原有產業鏈環節回遷到本國，避免產業空心化。因此，未來一些訂單會隨着工廠的遷移產業鏈布局逐步挪到其他國家去，應當提前做好思想準備。第三，低碳風險。發達國家現在是第三產業為主，第三產業佔60%以上，對能源的依賴程度遠低於中國。發達國家出於政治考慮和其他壓力，想方設法要減碳，減碳成本不成比例地壓在新興市場國家上。

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記者：林衛