【券商點睇】資金借ETF流入內銀板塊 高安全邊際成共識

Wind數據顯示，近期多隻A股上市的銀行ETF連續數個交易日呈現資金淨流入狀態。截至周三（24日）收市，A股市場上規模最大的銀行ETF—華寶中證銀行ETF連續5個交易日呈資金淨流入狀態，合計流入金額達3.76億元（人民幣，下同）。

【大行點睇】工信部限制騰訊App上架 野村大摩認為影響有限，請按【見下頁】

若以前20個交易日計，有14天呈資金淨流入狀態，合計流入金額5.59億元。其他銀行ETF的資金流入規模也可觀。以華夏中證銀行ETF為例，截至周三收市，前10個交易日中，有9天呈現資金淨流入狀態，淨流入金額1.46億元。

【元宇宙】官媒點名批評亂炒元宇宙及NFT 指投資者要慎防騙局，請按【見下頁】

市場人士認為，銀行ETF獲得資金持續流入，與銀行板塊的估值低、安全邊際高有關。據了解，ETF是機構投資者重要的資產配置工具。從歷史規律來看，ETF的份額增長與市場表現密切相關。

【延伸閱讀】2022年部署：中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

華福證券預計，2022年內銀板塊利潤增速處於6%至11%之間，財富管理能力、輕資產運營能力及業務特色鮮明的銀行將持續有優異表現。當前銀行整體估值水平低估下，需要尋找最有成長性及比較優勢的銀行標的，建議關注招商銀行（03968）及郵儲銀行（01658）。

【同場加映】孫子市法：大市反彈成交縮 板塊蠢動有路捉

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛