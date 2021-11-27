【Omicron變種】南非2航班抵荷蘭 61人檢測呈陽性反應（第五版）

非洲近日出現名為Omicron的B.1.1.529的新變種新冠病毒，專家指Omicron變種病毒傳染力，甚至比Delta變種病毒（印度首先發現）更強。英國、新加坡等多個地區隨即宣布，周五（26日）起禁止非洲南部多個國家的航班降落及人士入境。

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（第五版更新情況）

非洲B.1.1.529變種病毒有32個突變 本港錄相關個案（第二版） 【下一頁】

荷蘭衛生當局證實，2架由南非開普敦及約翰內斯堡抵達阿姆斯特丹機場的航班，機上共計約600人中，有多達61人對新冠病毒檢測呈陽性，患者已送到機場附近一間酒店隔離，將會進一步檢測是否帶有Omicron變種。早前報道指有85人，但其後向下修訂至61人。

餘下檢測結果陰性的入境者，當局容許他們返回住所，居家自我隔離至少5天，或繼續前往其他國家。

歐盟周五正式建議成員國，禁止來自南非及鄰近國家的航班，荷蘭同日早上亦頒布禁令，但相關航班於禁令公布前已經起飛。

繼博茨瓦納、南非及香港後，以色列及比利時周五相繼錄得Omicron變種的個案。

英國為全球首個發出相關禁令的國家，英國衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）周五在Twitter表示，英國衛生安全局（UKHSA） 正調查非洲發現的B.1.1.529，現階段需要了解更多數據，因此先採取預防措施。

賈偉德宣布，英國即日起將博茨瓦納、南非、津巴布韋、納米比亞、萊索托及斯威士蘭6個非洲南部國家，列入紅色旅遊名單，禁止所有來自當地的航班前往英國。

周日（28日）前，從6國入境的英國公民及過去10日曾到訪過有關國家人士，必須在家自我隔離10日，並接受PCR新冠病毒檢測；若在周日凌晨4點後，從有關國家抵達英國的旅客，需在酒店強制隔離10日。

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賈偉德續稱，B.1.1.529可能較變種Delta病毒傳播力更強，並警告該變種新冠病毒會降低現有的新冠疫苗效用。

UKHSA形容B.1.1.529是迄今為止最多突變的新冠病毒株，而且具有與原始新冠病毒株顯著不同的刺突蛋白。B.1.1.529的刺突蛋白出現32個突變，病毒感染細胞及傳播的能力大幅提高，同時也使人體免疫細胞更難擊退病毒。

英國目前未錄得與變種病毒B.1.1.529相關的病例，目前平均有500至700人從南非入境英國。

此外，新加坡跟隨英國收緊入境限制，當地衛生部周五稱，周日起所有來自南非及鄰近7個國家的非本地公民或非永久居民，將一律禁止入境當地。至於新加坡公民及持永久居留權的民眾，入境後需強制隔離10日。衛生部指，新加坡現時尚未發現與B.1.1.529相關病例，但積極採取必要措施降低病毒傳入風險。

印度呼籲所有邦政府，嚴格篩選及對來自南非及其他高風險國家旅客進行病毒檢測；日本傳媒指，日本亦計劃向南非等6個非洲國家旅客收緊入境限制。

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責任編輯：郭麗明、嚴智勇