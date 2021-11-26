【B.1.1.529】憂慮新變種威脅 多國禁部分非州國家航班（第二版）

非洲近日出現B.1.1.529的新變種新冠病毒，有專家指，新變種病毒傳染力甚至比Delta變種病毒（印度首先發現）更強。英國隨即緊急宣布，於周五（26日）起，將6個非州國家列入紅色旅遊名單，禁止當地航班飛抵英國。此外，新加坡衛生部周五亦指，周日起禁止來自7個非洲國家的旅客入境。歐盟亦有意跟隨做法。

（第二版更新其他國家收緊入境限制）

非洲B.1.1.529變種病毒有32個突變 本港錄相關個案（第二版） 【下一頁】

英國衞生大臣賈偉德（Sajid Javid） 周五在Twitter表示，英國衛生安全局（UKHSA） 正調查非洲發現的新變種病毒B.1.1.529，現階段需要了解更多數據，因此先採取預防措施。賈偉德宣布，英國即日起將南非、津巴布韋及納米比亞（Namibia）等6個非洲國家，列入紅色旅遊名單，禁止所有來自當地的航班前往英國。

周日（28日）前，從6國入境的英國公民及過去10日曾到訪過有關國家人士，必須在家自我隔離10日，並接受PCR新冠病毒檢測；若在周日凌晨4點後，從有關國家抵達英國的旅客，需在酒店強制隔離10日。

歐州多國確診創新高 或擴大第3針對象 【下一頁】

賈偉德續稱，新變種病毒B.1.1.529可能較變種Delta病毒傳播力更強，並警告該變種新冠病毒會降低現有的新冠疫苗效用。

UKHSA形容變種病毒B.1.1.529是迄今為止最多突變的新冠病毒株，而且具有與原始新冠病毒株顯著不同的刺突蛋白。B.1.1.529變種的刺突蛋白出現32個突變，病毒感染細胞及傳播的能力大幅提高，同時也使人體免疫細胞更難擊退病毒。

英國目前未錄得與變種病毒B.1.1.529相關的病例，目前平均有500至700人從南非入境英國。

此外，新加坡亦跟隨英國收緊入境限制，當地衛生部周五稱，周日起所有來自南非及鄰近7個國家的非本地公民或非永久居民，將一律禁止入境當地。至於新加坡公民及持永久居留權的民眾，入境後需強制隔離10日。衛生部指，新加坡現時尚未發現與B.1.1.529相關病例，但積極採取必要措施降低病毒傳入風險。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen） 周五亦在Twitter發文指，歐盟正與成員國進行密切商討，因應變種病毒B.1.1.529，歐盟計劃禁止來自南非及鄰近國家的航班。

印度呼籲所有邦政府，嚴格篩選及對來自南非及其他高風險國家旅客進行病毒檢測；日本傳媒指，日本亦計劃向南非等6個非洲國家旅客收緊入境限制。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明