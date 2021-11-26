【電子支付】微信支付寶個人收款碼將不能用於經營收款　騰訊、阿里巴巴中午收報齊跌3%

▲ 微信支付寶個人收款碼將不能用於經營收款

據內媒報道指，由明年3月1日起，騰訊 （00700） 旗下的微信，以及阿里巴巴 （09988） 旗下的支付寶的個人收款碼，將不能用於經營收款。除此以外，微信及支付寶的個人靜態收款條碼，亦將不能用於遠程非面對面收款。

騰訊及阿里巴巴盤中股價急挫，中午收報463.4元，跌3%；阿里巴巴中午收報131.4元，跌3%。

華爾街日報︰至少9家國企以安全為由限制員工使用微信，中移動、建行、中石油有份【下一頁】

過往尤其是小型或微型商家，並非在微信支付或支付寶中申請商家收款途徑，而是直接使用個人收款碼進行收款。

央行早前發布《中國人民銀行關於加強支付受理終端及相關業務管理的通知》，將條碼支付亦納入監管，並對個人收款條碼的使用規範做出具體規定，指提供條碼支付收款服務的機構，不能再為個人的經營活動，提供相關收款服務。

有內媒引述央行有關負責人表示，近年個人收款條碼得到廣泛運用，但亦存在一些風險隱患，如賭客會將賭資分拆隱藏在眾多正常交易場景，但實質是點對點線上遠程轉移賭資。

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記者：梁安琪