  • 23°C
香港時間 : 20211126日 (五) 12:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子支付】微信支付寶個人收款碼將不能用於經營收款　騰訊、阿里巴巴中午收報齊跌3%

新經濟追蹤 12:08 2021/11/26

分享：

微信支付寶個人收款碼將不能用於經營收款

據內媒報道指，由明年3月1日起，騰訊 （00700） 旗下的微信，以及阿里巴巴 （09988） 旗下的支付寶的個人收款碼，將不能用於經營收款。除此以外，微信及支付寶的個人靜態收款條碼，亦將不能用於遠程非面對面收款。

騰訊及阿里巴巴盤中股價急挫，中午收報463.4元，跌3%；阿里巴巴中午收報131.4元，跌3%。

華爾街日報︰至少9家國企以安全為由限制員工使用微信，中移動、建行、中石油有份【下一頁】

過往尤其是小型或微型商家，並非在微信支付或支付寶中申請商家收款途徑，而是直接使用個人收款碼進行收款。

央行早前發布《中國人民銀行關於加強支付受理終端及相關業務管理的通知》，將條碼支付亦納入監管，並對個人收款條碼的使用規範做出具體規定，指提供條碼支付收款服務的機構，不能再為個人的經營活動，提供相關收款服務。

有內媒引述央行有關負責人表示，近年個人收款條碼得到廣泛運用，但亦存在一些風險隱患，如賭客會將賭資分拆隱藏在眾多正常交易場景，但實質是點對點線上遠程轉移賭資。

相關文章：

【阿里騰訊破冰】阿里巴巴確認旗下App接入微信支付　里昂：開放平台有利阿里

【阿里巴巴9988】支付寶正就「借唄」進行品牌隔離　銀行提供的信貸服務轉為「信用貸」

記者：梁安琪

港股 新經濟股 阿里巴巴－SW（09988） 微信支付 中國人民銀行 支付寶 阿里巴巴 微信 騰訊 電子支付

下一篇文章

【港股市況】恒生指數半日跌526點　科技金融股齊挫　美團跌4%、騰訊跌3%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
【中港通關】香港與內地據報極有可能12月10日左右有限度通關
【恒生11】恒生關穎嫺明年2月退休　將由滙豐李樺倫接替職務
【恒生11】恒生關穎嫺明年2月退休　將由滙豐李樺倫接替職務
【維他奶業績】維他奶半年純利重挫95%不派息、股價先跌後升2%　內地轉虧「需優先恢復內地表現」
【維他奶業績】維他奶半年純利重挫95%不派息、股價先跌後升2%　內地轉虧「需優先恢復內地表現」
【啟德地皮】遠東發展夥新世界合資　最多79億收購佳兆業旗下啟德物業、前身由高銀投得
【啟德地皮】遠東發展夥新世界合資　最多79億收購佳兆業旗下啟德物業、前身由高銀投得
【騰訊股價】華爾街日報︰至少9家國企以安全為由限制員工使用微信　中移動、建行、中石油有份
【騰訊股價】華爾街日報︰至少9家國企以安全為由限制員工使用微信　中移動、建行、中石油有份
【恒指夜期+北水】夜期收市跌74點　北水吸資13億　再吸快手思摩爾（不斷更新）
【恒指夜期+北水】夜期收市跌74點　北水吸資13億　再吸快手思摩爾（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款