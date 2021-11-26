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【電子支付】微信支付寶個人收款碼將不能用於經營收款　內媒：屬於誤解、騰訊阿里現跌逾3%

新經濟追蹤 14:20 2021/11/26

分享：

微信支付寶個人收款碼將不能用於經營收款

據內媒報道指，由明年3月1日起，騰訊 （00700） 旗下的微信，以及阿里巴巴 （09988） 旗下的支付寶的個人收款碼，將不能用於經營收款。不過，其後上海證券報發文指，有關「微信支付、支付寶個人收款碼將禁止商用」的說法屬於誤讀。

據上海證券報指，有關說法是誤解早前人行發布的條碼支付監管新通知，該通知提出的監管要求，並非完全限制個人靜態收款碼商用，而是提出「個人靜態收款條碼原則上禁止用於遠程非面對面收款，確有必要的實行白名單管理。」

騰訊及阿里巴巴盤中股價急挫，騰訊午後回穩，現報463.2元，跌3.1%；阿里巴巴先報130.6元，跌3.6%。

華爾街日報︰至少9家國企以安全為由限制員工使用微信，中移動、建行、中石油有份【下一頁】

過往尤其是小型或微型商家，並非在微信支付或支付寶中申請商家收款途徑，而是直接使用個人收款碼進行收款。

央行早前發布《中國人民銀行關於加強支付受理終端及相關業務管理的通知》，將條碼支付亦納入監管，並對個人收款條碼的使用規範做出具體規定，指提供條碼支付收款服務的機構，不能再為個人的經營活動，提供相關收款服務。除此以外，微信及支付寶的個人靜態收款條碼，亦將不能用於遠程非面對面收款。

有內媒引述央行有關負責人表示，近年個人收款條碼得到廣泛運用，但亦存在一些風險隱患，如賭客會將賭資分拆隱藏在眾多正常交易場景，但實質是點對點線上遠程轉移賭資。

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記者：梁安琪

港股 新經濟股 阿里巴巴－SW（09988） 微信支付 中國人民銀行 支付寶 阿里巴巴 微信 騰訊 電子支付

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