Google愛爾蘭子公司補交近20億稅款 2020企業稅達54億

全球多國政府早前就企業稅達成協議，把最低稅率定在15%。美國科技巨頭Google的愛爾蘭分公司日前宣布，已同意向愛爾蘭政府補交高達2.18億歐元往年企業稅，2020年企業稅將達6.22億歐元。

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Google周四（25日）在愛爾蘭公司註冊處的公司財務報表新登記一項紀錄，表示公司已同意解決過往數年的稅務爭議，但並未解釋為何決定補交稅款。Google更表示，由於最低企業稅稅率的推行，預期入息稅在未來數年將會上升。

根據紀錄，Google愛爾蘭分公司的2020年的企業稅多達6.22億歐元（約54.45億港元），當中2.18億歐元（約19.09億港元）為補交稅款。Google於2019年向愛爾蘭政府僅交2.63億歐元（約23.02億港元）稅款。

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英國非牟利組織「公平稅收基金會」（Fair Tax Foundation）行政總裁莫納漢（Paul Monaghan）表示，Google母公司Alphabet的稅務狀況欠缺透明度，愛爾蘭分部狀況猶為嚴重，各界持分者有權得悉Google今次補交愛爾蘭企業稅的含意。

莫納漢更指出，根據Alphabet在美國的財務報表顯示，公司在全球各國仍有多達數十億美元的稅務爭議，而且大有可能需要補交不少陳年稅款。

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責任編輯：吳漢培