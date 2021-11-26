【摺機取代】三星會放棄S Pen？　傳Galaxy Note 20系列將成末代機

▲ Galaxy Note 20系列可能成為該系列的末代機種。（法新社圖片）

今年初曾有消息指，三星（Samsung）今年不會推出新款Galaxy Note系列旗艦機，惟會在明年回歸。不過據韓媒《ET News》最新報道，三星明年將不會再有任何命名為Galaxy Note系列的手機，現有機款亦會在今年底停產，即Galaxy Note 20系列可能成為該系列的末代機種。

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三星近年積極進攻摺疊手機市場，預計Galaxy Z Fold明年的銷量可達到1,300萬部；Galaxy Note10和Note20系列於2019年和2020年的銷量，則分別為127萬和970萬部。因此，有指三星藉停產Galaxy Note以穩定Galaxy Z系列的產量和質素，並有意打造Galaxy Z Fold系列為下半年主打的旗艦機款，以降低生產成本。

S Pen支援新旗艦機

據悉，雖然三星放棄發展Galaxy Note系列，但不會放棄S Pen手寫筆，並會改為支援S21 Ultra、Z Fold 3等旗艦機款。同時有消息指出，Galaxy S22 Ultra將於明年加入與Note系列相似的S Pen插槽設計。

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