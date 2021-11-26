▲ 【燃氣股】中國燃氣與維多集團成立合資公司 拓中國LNG貿易市場

中國燃氣 （00384） 公布，與維多集團（Vitol Asia Pte）訂立戰略合作協議，雙方將於新加坡成立一家合資公司，各佔50%股權，共同拓展中國液化天然氣（LNG）貿易市場，全力開發中國新進口LNG需求客戶，冀快速擴大市場，形成規模效應，而所有在中國市場新增LNG進口業務會納入合資公司資源供應範圍內。

合資公司保證以合理優惠價格每年向中燃提供相應數量的LNG，保證供應安全穩定。2023年合資公司向中燃提供不少於80萬噸LNG商品 ，從2024年起每年提供不少於100萬噸。合資公司在成立第五年實現LNG在中國市場上的進口業務量每年突破500萬噸。

合資公司尋求有競爭力的國際LNG資源供應中國市場，包含但不限於掛鉤相關認可指數的長期、短期、年度等LNG購銷合同；及在LNG接收終端方面，合資公司就中國LNG供需形勢 的展望與判斷，在客觀條件允許的情況下，可依託或聯合中燃共同在中國境內開發LNG接收站等事宜。

中燃指，合資公司將以滿足集團現有LNG進口量和中下游市場供應為基礎，逐步拓寬客戶渠道。

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