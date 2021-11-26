【新冠疫苗】歐盟收緊自由入境要求 只限已打第3針

歐洲近來爆發新一輪新冠肺炎疫情，各國陸續加強防疫。歐盟委員會周四（25日）提議，將第3針納入出入境限制要求中，只容許已接種第3針人士自由進入歐盟國家。一旦建議獲批，將於明年1月中生效。

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歐盟委員會建議，任何希望入境歐盟國的民眾一旦疫情護照有效期超過9個月，必須展示已接種歐盟批准的第3針疫苗證明，才能自由進入歐盟國家。非歐盟成員國人士的第3針疫苗要求則是接種世界衛生組織批准緊急使用的疫苗。

歐盟成員國之間亦需遵照相同要求，才可自由穿梭成員國。由於歐盟各國因疫情升溫，分別實施不同程度防疫措施，歐盟委員會為防混亂情況出現，遂提議成員國間亦需遵守第3針疫苗的要求。如果建議獲得通過，會於2022年1月10日生效。

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雖然不少研究指出，疫苗效用會在完成接種半年後大幅削減，歐盟把要求延長至9個月，有望幫助更多政府推動及加快第3針的接種進度。

另外，歐盟委員會亦打算在邊境防疫規定上不再以國家或地區分隔，改為視乎民眾疫苗接種狀況，決定是否批准有關人士可以免隔離入境。從2022年3月1日起，歐盟成員國只允許已接種疫苗人士﹑新冠康復者或必須旅客入境，後者包括貨車司機。

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責任編輯：吳漢培